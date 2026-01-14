Σαντορίνη: Σε πλήρη εξέλιξη το μεγάλο έργο στα πρανή

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Σαντορίνη εκτεταμένο έργο στα πρανή του νησιού, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και τη θωράκιση της περιοχής. Την πρόοδο και τη σημασία του έργου ανέδειξε με ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για παρέμβαση που κρίθηκε αναγκαία από την επιστημονική κοινότητα, χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση και υλοποιείται από την Περιφέρεια.

Όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και τις ανησυχίες των νησιών. «Στην αγωνία των νησιών μας ήμασταν πάντα εκεί και θα παραμείνουμε», τονίζει χαρακτηριστικά.

Μέγιστη δυνατή θωράκιση

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το έργο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό, με τον χρόνο να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Όπως σημειώνει, οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, με διπλό στόχο αφενός τη μέγιστη δυνατή θωράκιση των πρανών και αφετέρου την ολοκλήρωσή τους πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου του 2026.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρει ακόμη ότι το έργο εξελίσσεται με ταχύτητα και τεχνική επάρκεια, υπογραμμίζοντας πως «οι στόχοι υπάρχουν για να επιτυγχάνονται». Παράλληλα, κάνει λόγο για απτά αποτελέσματα που προκύπτουν από τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε πολλά νησιά του Νοτίου Αιγαίου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτελέσματα «χειροπιαστά».

