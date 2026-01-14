Στάση εργασίας, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική, από 12:00 έως 15.00, για το ζήτημα του 13ου και 14ου μισθού αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Στάση Εργασίας την Τρίτη 3 Φλεβάρη 2026 στο Λεκανοπέδιο Αττικής από 12:00 έως 15.00, για το θέμα του 13ου και 14ου μισθού και πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς

Απαιτούν να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης.

Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών

Καλούν σε συγκέντρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (12:30μμ) και ανακοινώνουν πως θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών αφενός μεν για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού, αφετέρου δε για τη διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ.

Τέλος, καλούν τις Ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ «να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή των συνάδελφων του λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών».

Για την «κοινωνική δικαιοσύνη»

Η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη κατάργηση των δώρων αντιβαίνει στη συνταγματική αρχή της ισότητας, στην υποχρέωση του κράτους για κοινωνική δικαιοσύνη, στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2041 για επαρκείς κατώτατους μισθούς και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 31). Επισημαίνει επίσης ότι η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται πλέον σε κρίση, καθώς καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.