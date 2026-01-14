newspaper
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας για τον 13ο και 14ο μισθό – Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών
Ελλάδα 14 Ιανουαρίου 2026 | 18:36

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας για τον 13ο και 14ο μισθό – Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών

Στάση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού, αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ.

Στάση εργασίας, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική, από 12:00 έως 15.00, για το ζήτημα του 13ου και 14ου μισθού αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Στάση Εργασίας την Τρίτη 3 Φλεβάρη 2026 στο Λεκανοπέδιο Αττικής από 12:00 έως 15.00, για το θέμα του 13ου και 14ου μισθού και πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς

Απαιτούν να εκδοθεί  άμεσα, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης.

Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών

Καλούν σε συγκέντρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (12:30μμ) και ανακοινώνουν πως θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών αφενός μεν για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού, αφετέρου δε για τη διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ.

Τέλος, καλούν τις Ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ «να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή των συνάδελφων του λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών».

Για την «κοινωνική δικαιοσύνη»

Η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη κατάργηση των δώρων αντιβαίνει στη συνταγματική αρχή της ισότητας, στην υποχρέωση του κράτους για κοινωνική δικαιοσύνη, στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2041 για επαρκείς κατώτατους μισθούς και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 31). Επισημαίνει επίσης ότι η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται πλέον σε κρίση, καθώς καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μία ανάσα από τις 2.220 μονάδες οδήγησε το ΧΑ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μία ανάσα από τις 2.220 μονάδες οδήγησε το ΧΑ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90% 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90% 

Λόρα εξαφάνιση: Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης
Θρίλερ 14.01.26

Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα

Εν τω μεταξύ παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας να συναντιέται με την 16χρονη Λόρα, λίγο πριν μπει στο ταξί για να ταξιδέψει στην Αθήνα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό
Ελλάδα 14.01.26

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό

Η ληστεία σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη - Σύμφωνα με αναφορές οι δύο δράστες φέρεται να είχαν και δύο συνεργούς που επέβαιναν σε ΙΧ με νοικιασμένο από την περιοχή της Κοζάνης. 

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν σε οικία σχεδόν 30 κιλά κάνναβη και 490 γραμμάρια κοκαΐνη – Μία σύλληψη
Στη Θεσσαλονίκη 14.01.26

Εντοπίστηκαν σε οικία σχεδόν 30 κιλά κάνναβης και σημαντική ποσότητα κοκαΐνης - Μία σύλληψη

Εις βάρος του άνδρα που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και με αυτήν θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Σύνταξη
Μπλόκα: «Λευκός καπνός» από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για συνάντηση με τον πρωθυπουργό
Με ανοιχτούς δρόμους 14.01.26 Upd: 16:48

«Λευκός καπνός» από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Ανοίγει ο δρόμος για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Πώς φτάσαμε στο «ναι», μετά τη σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πλακιάς για πολιτικοποίηση Καρυστιανού: «Αν ζητήσει να πάνε δίπλα της συγγενείς θυμάτων, δεν θα πάει κανένας»
«Κάνει κακό» 14.01.26

«Αν ζητήσει να πάνε δίπλα της συγγενείς θυμάτων, δεν θα πάει κανένας» - Πλακιάς για πολιτικοποίηση Καρυστιανού

Τι δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς - που έχασε κόρες και ανιψιά στα Τέμπη - για την παραίτηση Καρυστιανού, την απόφασή της να πολιτικοποιηθεί αλλά και για την άρνηση του ίδιου να «χρωματιστεί» πολιτικά

Σύνταξη
Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική
«Προβοκάτσια» 14.01.26

Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική

Η Συντονιστική του Μπλόκου στη Νίκαια, καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια, ενώ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρ. Μαρούδας, μίλησε για προβοκάτσια

Σύνταξη
Πάτρα: Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα στην Αθήνα
Εξαφάνιση - θρίλερ 14.01.26

Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα από την Πάτρα στην Αθήνα

Άφαντη παραμένει η ανήλικη κοπέλα μετά τη μεταφορά της στην Αθήνα από την Πάτρα όπου διέμενε - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που την δείχνουν σε δρόμους της πρωτεύουσας

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ενώπιον της ανακρίτριας ξανά σήμερα οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Τι θα υποστηρίξουν 14.01.26

Σήμερα οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο ένας 22χρονος, που αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα, αρνείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη απειλεί με «ταχείες δίκες» συλληφθέντες – Σε επιφυλακή οι βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
Μέση Ανατολή 14.01.26

Ιράν: Η Τεχεράνη απειλεί με «ταχείες δίκες» συλληφθέντες – Σε επιφυλακή οι βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Αυξάνεται η ανησυχία ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε επέμβαση στο Ιράν. Σκληραίνει τη στάση της η Τεχεράνη. Δηλώνει ότι οι διαδηλωτές θα τιμωρηθούν με αυστηρότητα.

Σύνταξη
Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;
Strangers 14.01.26

Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;

Ένας ήρεμος γάμος, μια κανονικότητα που μοιάζει ακλόνητη και ένα απρόσμενο τηλεφώνημα αρκούν για να καταρρεύσουν όλα. Το Strangers φωτίζει όσα επιλέγουμε να μη βλέπουμε μέσα στον γάμο — μέχρι να είναι αργά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
«Συγκάλυψη» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως 'αθώο' τον Μάκη Βορίδη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό
Επόμενες κινήσεις 14.01.26

ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου έθεσε τα βασικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης ενώ παρουσιάστηκε το ψηφιακό σύστημα για τους αθλητικούς χώρους των Δήμων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γιάννη Βρούτση.

Σύνταξη
Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν
Παρακαταθήκη για το μέλλον 14.01.26

Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν

Οι πυρήνες πάγου περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το κλίμα της Γης στο μακρινό παρελθόν. Μεταφέρονται για φύλαξη στον ερευνητικό σταθμό Concordia στην Ανταρκτική.

Σύνταξη
Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν
Επικαιρότητα 14.01.26

Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν

«Είναι προφανές ότι οι 'ευαισθησίες' των ΗΠΑ, της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης, για τη 'δημοκρατία' και τα "ανθρώπινα δικαιώματα" στο Ιράν, είναι παραπάνω από υποκριτικές», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία
On Field 14.01.26

Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία

Το πολυτελές θέρετρο είναι στο Μεξικό, παρά το ότι η Πορτογαλία δεν θα δώσει κάποιο παιχνίδι του ομίλου της στην συγκεκριμένη χώρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
Πλανήτης 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις
Συλλυπητήριο μήνυμα 14.01.26

Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις

«Υπηρέτησε με συνέπεια τον στόχο της δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, πιστεύοντας στον διάλογο και τη διεθνή νομιμότητα», λέει για τον Γιώργο Βασιλείου ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»
Βίντεο 14.01.26

H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»

«Ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά λόγω του ότι κατάγομαι και από την Ιταλία, κινέζικα διότι έχω μείνει τρία χρόνια στην Κίνα, ιαπωνικά, κορεάτικα», είπε μεταξύ άλλων η Mikay σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας
«Σοκ» 14.01.26

Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας

«Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι ο Επίτροπος προειδοποιεί ρητά για σοβαρές ευρωπαϊκές κυρώσεις, σε περίπτωση συνέχισης της άρνησης ή της καθυστέρησης εφαρμογής του εμβολιασμού», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΟΦΗ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της
Νίκη έναντι του χρόνου 14.01.26

Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της

Η τεσσαρακονταετής ιστορία αγάπης της Ρέιτσελ Γουόρντ από το σήριαλ των 80s «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας» με τον συμπρωταγωνιστή της Μπράιαν Μπράουν, 78 ετών, και το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους - μετά την απάντηση της ηθοποιού, 68 ετών, σε σκληρά σχόλια για την εμφάνισή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
