Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στο Σύνταγμα, με πλήθος κόσμου να διαδηλώνει εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής με αφορμή και την σημερινή ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Την πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι στο Σύνταγμα

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ η απεργία έχει στόχο την διαμαρτυρία για «το νέο αντιλαϊκό – φορομπηχτικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ που φέρνει νέα καταιγίδα φόρων για τους εργαζόμενους και νέα προνόμια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους» όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της.

Στην απεργία συμμετέχουν σχολεία, δήμοι, περιφέρειες, η ΕΙΝΑΠ αλλά και οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Εκατοντάδες είναι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα έχουν συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα με τους υπαλλήλους στο Δήμο της Αθήνας να δίνουν μαζικά το παρών. Ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συμμετέχει στην απεργία δηλώνει ότι διεκδικεί:

Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων

Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό

Κατάργηση της διάταξης Βορίδη

Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντληση

Εργατικά σωματεία καλούν σε κινητοποιήσεις στο Σύνταγμα και το απόγευμα σήμερα στις 18: 30 με προσυγκεντρώσεις στην παλαιά Βουλή και τα Προπύλαια.

Οι διαδηλωτές εκδηλώνουν την πλήρη στήριξή της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας, αποδεικνύοντας ότι βαδίζει παράλληλα με τους αγρότες ενάντια της κυβερνητικής πολιτικής.

Στη Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη είναι και η απεργιακή κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη.

Οι απεργοί υποστηρίζουν ότι ο νέος προϋπολογισμός επιβαρύνει τα λαϊκά εισοδήματα, δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και ενισχύει τις ανισότητες, ενώ καταγγέλλουν περιορισμό των κοινωνικών δαπανών και ανεπαρκή μέτρα στήριξης για μισθωτούς και συνταξιούχους.