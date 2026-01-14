Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ, συνελήφθη, αφού φέρεται να επιτέθηκε και να απείλησε έναν οδηγό υπηρεσίας μετακίνησης στο Χόλιγουντ, σύμφωνα μεα ανακοίνωση της αστυνομίας.

Κίφερ Σάδερλαντ: Η σύλληψη και η εγγύηση

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες: «Ο Κίφερ Σάδερλαντ επιβιβάστηκε σε όχημα πλατφόρμας μετακίνησης, άσκησε σωματική βία στον οδηγό και προέβη σε ποινικά κολάσιμες απειλές»,.

Το περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ο θύμα δεν τραυματίστηκε.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του BBC, ο 59χρονος Κίφερ Σάδερλαν αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 50.000 δολαρίων (37.000 λίρες). Επίσης, αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 2 Φεβρουαρίου.

Που συνέβη το περιστατικό

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση της λεωφόρου Σάνσετ με τη λεωφόρο Φέρφαξ στο Χόλιγουντ και διερευνάται από το τμήμα Χόλιγουντ της αστυνομίας του Λος Άντζελες.

Εκπρόσωποι του Κίφερ Σάδερλαντ δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής το περιστατικό, ενώ το BBC έχει επικοινωνήσει μαζί τους για επίσημη τοποθέτηση.

Οι συλλήψεις στο παρελθόν και οι φυλακιση

Ο Καναδός ηθοποιός έχει συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν και το 2007 καταδικάστηκε σε 48 ημέρες φυλάκισης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβίαση όρων αναστολής.

Επίσης, συνελήφθη για επίθεση το 2009, αν και αργότερα η κατηγορία αποσύρθηκε, ενώ πιο πρόσφατα συνελήφθη το 2020, αφού έκανε παράνομη αναστροφή στο Χόλιγουντ.