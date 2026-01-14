Κρις Νορθ – Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Το όνομα του Κρις Νορθ, 71 ετών, ο οποίος είναι γνωστός για τον ρόλο του Mr. Big στο Sex And The City, ενεπλάκη σε σκάνδαλο το 2021, αφού δύο ανώνυμες γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι τις είχε κακοποιήσει σεξουαλικά σε ξεχωριστά περιστατικά το 2004 και το 2015.

Δεν ασκήθηκαν ποτέ κατηγορίες και ο Νορθ αρνήθηκε σθεναρά τις δηλώσεις των γυναικών ως «κατηγορηματικά ψευδείς», αλλά οι επιπτώσεις ήταν άμεσες και από τότε δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε καμία ταινία ή τηλεοπτική σειρά.

Τώρα, ο σταρ επέκρινε δημοσίως την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στο SATC, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, 60 ετών, μετά την απονομή του βραβείου Carol Burnett Award πριν από τις Χρυσές Σφαίρες την περασμένη εβδομάδα.

Η Πάρκερ έλαβε το ειδικό βραβείο την περασμένη Πέμπτη, σε μια τελετή πριν τη μεγάλη βραδιά των Χρυσών Σφαιρών και κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία της με το «πιο λαμπρό σύνολο γυναικών και ηθοποιών» στο SATC τα τελευταία 25 χρόνια.

«Σωστά»

Ωστόσο, ο Νορθ – ο οποίος υποδύθηκε τον ερωτικό σύντροφο του χαρακτήρα της Πάρκερ, Κάρι Μπράντσο, για χρόνια στη σειρά και στις ταινίες, και επανέλαβε τον ρόλο για ένα επεισόδιο της αναβίωσης του sequel, And Just Like That, δε φάνηκε να χαίρεται με τη νίκη της.

Ο Νορθ ανέβασε μια φωτογραφία του στο γυμναστήριο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με τη λεζάντα: «Γ@μώ το Νέο Έτος – ΠΑΜΕ!»

Η φωτογραφία τον έδειχνε να κάθεται σε ένα όργανο γυμναστικής, κρατώντας δύο βάρη και κοιτάζοντας την κάμερα.

Όταν ένας θαυμαστής απάντησε στην ενότητα σχολίων με το «Εννοείς να γ@μήσουμε τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και το βραβείο της, σωστά; Lol», εκείνος απάντησε: «Σωστά».

Οι θαυμαστές ήταν φυσικά μπερδεμένοι από την φαινομενικά απροσδόκητη σπόντα του, με έναν από αυτούς να γράφει: «Θέλω να μάθω τα νέα».

«Περίμενε ένα λεπτό, ποια είναι τα νέα, τι έκανε;» ρώτησε ένας άλλος.

«Τι; Μου ξέφυγε κάτι;», ρώτησε κάποιος τρίτος.

«Το όχι είναι όχι»

Η Daily Mail επικοινώνησε με τους συνεργάτες του Κρις Νορθ για να ζητήσει σχόλιο, αλλά δεν έλαβε άμεση απάντηση.

Ο Νορθ αρνήθηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά τις δύο γυναίκες που μίλησαν στο THR, ισχυριζόμενος αντίθετα ότι επρόκειτο για «συναινετικές σχέσεις».

«Οι κατηγορίες εναντίον μου από άτομα που γνώρισα πριν από χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, είναι κατηγορηματικά ψευδείς», δήλωσε σε ανακοίνωση που έδωσε τότε στο περιοδικό.

«Αυτές οι ιστορίες μπορεί να είναι από 30 χρόνια πριν ή από 30 ημέρες πριν – το όχι σημαίνει πάντα όχι – και αυτό είναι ένα όριο που δεν ξεπέρασα ποτέ».

«Οι συναντήσεις ήταν συναινετικές. Είναι δύσκολο να μην αμφισβητήσει κανείς το χρονοδιάγραμμα της δημοσίευσης αυτών των ιστοριών. Δεν ξέρω με βεβαιότητα γιατί βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια, αλλά ξέρω αυτό: δεν επιτέθηκα σε αυτές τις γυναίκες».

«Υποστηρίζουμε τις γυναίκες που μίλησαν»

Η αποκάλυψη οδήγησε άλλες δύο γυναίκες να βγουν στο προσκήνιο με παρόμοιες καταγγελίες κατά του Νορθ, ο οποίος απολύθηκε αμέσως από την A3 Artists Agency και ο χαρακτήρας του σκοτώθηκε στη σειρά The Equalizer του CBS.

Οι παραγωγοί της σειράς And Just Like That φρόντισαν επίσης να αφαιρέσουν όλες τις σκηνές αναδρομής του πρώην ηθοποιού της σειράς Law & Order που είχαν γυριστεί πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο το 2021.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για τις κατηγορίες εναντίον του Κρις Νορθ», δήλωσαν η Πάρκερ και οι συμπρωταγωνίστριές της Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις σε κοινή δήλωση μετά την πρώτη εμφάνιση των κατηγοριών το 2021.

«Υποστηρίζουμε τις γυναίκες που μίλησαν και μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν και τις επαινούμε γι’ αυτό».

Σε συνέντευξη του 2022 στο THR, η Πάρκερ δήλωσε ότι δεν είχε επικοινωνήσει με τον Νορθ από τη στιγμή που ξέσπασε το σκάνδαλο.

Ο δύο φορές υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα, Νορθ, κατάφερε να πάρει τον πρώτο του ρόλο μετά το σκάνδαλο ως συγγραφέας τρόμου που ξεπερνά το συγγραφικό μπλοκάρισμα στην κωμωδία θρίλερ του Κρεγκ Σίνγκερ The Block, μαζί με τους Τζάκι Ερλ Χέιλι και Ελιάς Κοτέας.

Αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει το περασμένο φθινόπωρο, αλλά φαίνεται να έχει αναβληθεί και τώρα δεν έχει επιβεβαιωμένη ημερομηνία κυκλοφορίας.

*Με στοιχεία από dailymail.com