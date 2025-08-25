Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μοιάζει με την Κάρι Μπράντσο – Ωστόσο, έχουν ένα κοινό
Παρόλο που η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ διαχωρίζει πλήρως τον ευατό της από τον χαρακτήρα της στο Sex and the City, αποκάλυψε ένα κοινό σημείο που έχει με την Κάρι Μπράντσο.
Όλα αυτά τα χρόνια, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει φορέσει τις θρυλικές γόβες Manolo Blahnik που λάτρευε σαν θεό η Κάρι Μπράντσο στο Sex and the City, θυμίζοντας στο έπακρο τον χαρακτήρα της, αλλά λέει ότι πάντα υπήρχε «μια διαχωριστική γραμμή» μεταξύ της ίδιας και της ξανθιάς δημοσιογράφου από τη Νέα Υόρκη με τα πολλά ερωτικά προβλήματα.
Ωστόσο, έχουν ένα κοινό σημείο: την αποστροφή για τον μαϊντανό.
«Πάντα ένιωθα ότι υπήρχε μια διαχωριστική γραμμή»
Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης με τον Έβαν Κατζ Ρος, που διοργανώθηκε από το Threads, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μίλησε για την αποστροφή της στον μαϊντανό και για το πώς αυτό ενσωματώθηκε στην ερμηνεία της ως Κάρι στο Sex and the City και στο And Just Like That…
«Πρέπει να ήταν επειδή βρισκόμουν κοντά στους σεναριογράφους και με άκουγαν να λέω σε έναν σερβιτόρο: ‘Έι, μαϊντανός, όλα τα άλλα βότανα είναι εντάξει. Μόνο ο μαϊντανός, δεν είναι», σκέφτηκε.
«Αλλά αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο», σημείωσε η Πάρκερ, «και νομίζω ότι πάντα ένιωθα ότι υπήρχε μια διαχωριστική γραμμή».
Εκτός από τον μαϊντανό, η σταρ ήταν πάντα πρόθυμη να φάει οτιδήποτε μπροστά στην κάμερα, ακόμα και όταν τα γυρίσματα διαρκούσαν ώρες.
«Η [συμπρωταγωνίστρια μου] Σίνθια [Νίξον] και εγώ είχαμε αναλάβει να τρώμε ό,τι μας έβαζαν μπροστά μας. Τρώγαμε τα πάντα και γυρίζαμε τις σκηνές στο καφέ της αρχικής σειράς για ώρες», είπε η Πάρκερ.
«Και μετά μας έκαναν διάλειμμα για μεσημεριανό, και η ομάδα ερχόταν και άρχιζε να τα μαζεύει, και τα ανανέωναν μετά το μεσημεριανό», συνέχισε. «Και ανεξάρτητα από το πόσο είχαμε φάει, πάντα λέγαμε: ‘Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, θα τα πάρουμε μαζί μας’».
«Δωρεάν φαγητό!», πρόσθεσε αστειευόμενη.
Ποιος μπορεί να την κατηγορήσει που αγαπά την ντουλάπα της Κάρι;
Αν και η Πάρκερ διαχώρισε σαφώς τον εαυτό της από τον ρόλο της, παραδέχεται ότι κατά καιρούς εισβάλλει στην πλούσια γκαρνταρόμπα της ηρωίδας της.
Πρόσφατα, «την προσκάλεσαν σε ένα πάρτι γενεθλίων στην Αγγλία» και χρειαζόταν επειγόντως ένα σύνολο ρούχων. «Ήμασταν ήδη κοντά, οπότε πήρα κάτι από το αρχείο», θυμήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σημειώνοντας: «Είναι μια από τις λίγες φορές που έχω πάρει κάτι από το αρχείο για προσωπική χρήση. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα».
