Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Το κοινοβούλιο μπλοκάρει την επιλογή του Ζελένσκι για υπουργό Ενέργειας

Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, οι βουλευτές στην Ουκρανία δεν ενέκριναν τον απερχόμενο υπουργό Άμυνας Ντένις Σμύχαλ ως υπουργό Ενέργειας, μια σπάνια επίπληξη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος προσπαθεί να αναδιατάξει βασικούς τομείς σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Σμύχαλ, ο οποίος υπηρέτησε ως πρωθυπουργός για πέντε χρόνια μέχρι που μετατέθηκε στο υπουργείο Άμυνας πέρυσι, είχε επιλεγεί από τον Ζελένσκι για να ηγηθεί ενός ενεργειακού τομέα που πλήττεται από κατηγορίες διαφθοράς και ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές.

Η τελευταία μόνιμη υπουργός Ενέργειας απολύθηκε πέρυσι σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκονταν και ο προκάτοχός της.

Ο διορισμός του Σμύχαλ δεν έλαβε τις απαραίτητες 226 ψήφους, με 210 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και τρία κόμματα της αντιπολίτευσης να απέχουν.

Είχε προταθεί για τη θέση στο πλαίσιο μιας ευρείας ανασχηματισμού της κυβέρνησης, με το Κίεβο να αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τη Ρωσία, καθώς πλησιάζει ο τέταρτος χρόνος από την εισβολή της Μόσχας τον επόμενο μήνα.

KyivIndependent: ⚡Parliament votes on government reshuffle (LIVE) The parliament approved the resignation of Defense Minister Denys Shmyhal. Shmyhal is set to become energy minister, taking the post that remained vacant following Ukraine’s largest co… https://t.co/3KxEAbEILA — GMan (Ґленн) ☘🇬🇧🇺🇦🇺🇸🇵🇱🇮🇱🍊🌻 (@FAB87F) January 13, 2026

Το ζήτημα του ανασχηματισμού στην Ουκρανία

Πριν από τη συνεδρίαση της Τρίτης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι βουλευτές αναμενόταν επίσης να ορίσουν τον επικεφαλής του ψηφιακού τομέα της Ουκρανίας ως υπουργό Άμυνας, ορισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης είχαν επικρίνει την ανασχηματισμό εν καιρώ πολέμου.

Η Σολόμια Μπομπρόβσκα, μέλος του φιλελεύθερου κόμματος της αντιπολίτευσης Holos και μέλος της εθνικής επιτροπής άμυνας του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η αντικατάσταση του Σμιγκάλ θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ένα υπουργείο που εξακολουθεί να χρειάζεται να «οικοδομήσει τη δική του δύναμη».

Το Holos ήταν ένα από τα κόμματα που απείχαν.