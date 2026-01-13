Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Το κοινοβούλιο μπλοκάρει την επιλογή του Ζελένσκι για υπουργό Ενέργειας
Ορισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης είχαν επικρίνει τον Ζελένσκι για τον ανασχηματισμό στην Ουκρανία εν καιρώ πολέμου
Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, οι βουλευτές στην Ουκρανία δεν ενέκριναν τον απερχόμενο υπουργό Άμυνας Ντένις Σμύχαλ ως υπουργό Ενέργειας, μια σπάνια επίπληξη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος προσπαθεί να αναδιατάξει βασικούς τομείς σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου με τη Ρωσία.
Ο Σμύχαλ, ο οποίος υπηρέτησε ως πρωθυπουργός για πέντε χρόνια μέχρι που μετατέθηκε στο υπουργείο Άμυνας πέρυσι, είχε επιλεγεί από τον Ζελένσκι για να ηγηθεί ενός ενεργειακού τομέα που πλήττεται από κατηγορίες διαφθοράς και ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές.
Η τελευταία μόνιμη υπουργός Ενέργειας απολύθηκε πέρυσι σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκονταν και ο προκάτοχός της.
Ο διορισμός του Σμύχαλ δεν έλαβε τις απαραίτητες 226 ψήφους, με 210 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και τρία κόμματα της αντιπολίτευσης να απέχουν.
Είχε προταθεί για τη θέση στο πλαίσιο μιας ευρείας ανασχηματισμού της κυβέρνησης, με το Κίεβο να αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τη Ρωσία, καθώς πλησιάζει ο τέταρτος χρόνος από την εισβολή της Μόσχας τον επόμενο μήνα.
KyivIndependent: ⚡Parliament votes on government reshuffle (LIVE)
The parliament approved the resignation of Defense Minister Denys Shmyhal.
Shmyhal is set to become energy minister, taking the post that remained vacant following Ukraine’s largest co… https://t.co/3KxEAbEILA
— GMan (Ґленн) ☘🇬🇧🇺🇦🇺🇸🇵🇱🇮🇱🍊🌻 (@FAB87F) January 13, 2026
Το ζήτημα του ανασχηματισμού στην Ουκρανία
Πριν από τη συνεδρίαση της Τρίτης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι βουλευτές αναμενόταν επίσης να ορίσουν τον επικεφαλής του ψηφιακού τομέα της Ουκρανίας ως υπουργό Άμυνας, ορισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης είχαν επικρίνει την ανασχηματισμό εν καιρώ πολέμου.
Η Σολόμια Μπομπρόβσκα, μέλος του φιλελεύθερου κόμματος της αντιπολίτευσης Holos και μέλος της εθνικής επιτροπής άμυνας του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η αντικατάσταση του Σμιγκάλ θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ένα υπουργείο που εξακολουθεί να χρειάζεται να «οικοδομήσει τη δική του δύναμη».
Το Holos ήταν ένα από τα κόμματα που απείχαν.
- Καλό κλίμα, θολό τοπίο μετά τη συνάντηση των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό
- Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Το κοινοβούλιο μπλοκάρει την επιλογή του Ζελένσκι για υπουργό Ενέργειας
- Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
- Ολυμπιακός: Ολοταχώς για sold out το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
- Συνελήφθη στα Βριλήσσια 49χρονος καταζητούμενος για παιδική πορνογραφία
- Σαν… Αλκυονίδες οι επόμενες ημέρες – Η προοπτική του καιρού
- ΦΡΟΥΤΟΛΟΓΙΟ 2026 – Το Ημερολόγιο της Φρουτοπίας αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις