Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Το κοινοβούλιο μπλοκάρει την επιλογή του Ζελένσκι για υπουργό Ενέργειας
Κόσμος 13 Ιανουαρίου 2026 | 18:45

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Το κοινοβούλιο μπλοκάρει την επιλογή του Ζελένσκι για υπουργό Ενέργειας

Ορισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης είχαν επικρίνει τον Ζελένσκι για τον ανασχηματισμό στην Ουκρανία εν καιρώ πολέμου

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Spotlight

Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, οι βουλευτές στην Ουκρανία δεν ενέκριναν τον απερχόμενο υπουργό Άμυνας Ντένις Σμύχαλ ως υπουργό Ενέργειας, μια σπάνια επίπληξη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος προσπαθεί να αναδιατάξει βασικούς τομείς σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Σμύχαλ, ο οποίος υπηρέτησε ως πρωθυπουργός για πέντε χρόνια μέχρι που μετατέθηκε στο υπουργείο Άμυνας πέρυσι, είχε επιλεγεί από τον Ζελένσκι για να ηγηθεί ενός ενεργειακού τομέα που πλήττεται από κατηγορίες διαφθοράς και ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές.

Η τελευταία μόνιμη υπουργός Ενέργειας απολύθηκε πέρυσι σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκονταν και ο προκάτοχός της.

Ο διορισμός του Σμύχαλ δεν έλαβε τις απαραίτητες 226 ψήφους, με 210 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και τρία κόμματα της αντιπολίτευσης να απέχουν.

Είχε προταθεί για τη θέση στο πλαίσιο μιας ευρείας ανασχηματισμού της κυβέρνησης, με το Κίεβο να αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τη Ρωσία, καθώς πλησιάζει ο τέταρτος χρόνος από την εισβολή της Μόσχας τον επόμενο μήνα.

Το ζήτημα του ανασχηματισμού στην Ουκρανία

Πριν από τη συνεδρίαση της Τρίτης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι βουλευτές αναμενόταν επίσης να ορίσουν τον επικεφαλής του ψηφιακού τομέα της Ουκρανίας ως υπουργό Άμυνας, ορισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης είχαν επικρίνει την ανασχηματισμό εν καιρώ πολέμου.

Η Σολόμια Μπομπρόβσκα, μέλος του φιλελεύθερου κόμματος της αντιπολίτευσης Holos και μέλος της εθνικής επιτροπής άμυνας του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η αντικατάσταση του Σμιγκάλ θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ένα υπουργείο που εξακολουθεί να χρειάζεται να «οικοδομήσει τη δική του δύναμη».

Το Holos ήταν ένα από τα κόμματα που απείχαν.

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Τρόμος στον παράδεισο 13.01.26

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
Ελλάδα 13.01.26

Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος

Το κορίτσι σώθηκε όταν διερχόμενος οδηγός έβαλε τις φωνές και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Πετρούπολη

Σύνταξη
Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου
On Field 13.01.26

Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έστειλε προαναγγελία ορισμών στους διαιτητές που υπολογίζει για τα ματς πρωταθλήματος, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη οι προημιτελικοί Κυπέλλου Betsson!

Βάιος Μπαλάφας
