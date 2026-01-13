newspaper
Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»
Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»

Η συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη στη βιβλιοπαρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πυροδοτεί νέο γύρο έντασης με το ΠΑΣΟΚ. Τι απαντά ο ίδιος στις διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη. Οι εσωκομματικές τριβές και το τηλεφώνημα στον Χάρη Δούκα.

A
A
Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ο Αντώνης Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Γι’ αυτόν τον λόγο μάλιστα δεν συμπεριλήφθηκε σε καμία από τις επιτροπές του συνεδρίου. Εκείνη την περίοδο, η πλευρά Δούκα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ο κ. Σαουλίδης δεν συμμετείχε στην ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτορπή Συνεδρίου), στηλιτεύοντας τις επιλογές της Χαριλάου Τρικούπη.

Όσον αφορά τα της Ιθάκης; Ο ίδιος δηλώνει ακόμη στέλεχος της παράταξης. Το δήλωσε εχθές στο in, το είπε σήμερα στα κανάλια, το γράφει στις επίσημες σελίδες του στο διαδίκτυο και στα social media.

Νέα παρέμβαση Σαουλίδη κατά ΠΑΣΟΚ

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη (Αντ1), ο Αντώνης Σαουλίδης, με σκωπτικό ύφος, απαντώντας στις διαρροές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι «πέφτει από τα σύννεφα» και ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι τόσο καιρό ήταν εκτός παράταξης. Μάλιστα, επικαλέστηκε τις πρόσφατες τηλεοπτικές του παρουσίες με την ιδιότητα του στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη για αντίφαση. Συγκεκριμένα είπε ότι «τους ενοχλεί από τη μία ότι θα παρευρεθώ για να μιλήσω και να παρουσιάσω ένα βιβλίο, από την άλλη όμως δεν είναι ενοχλητικό να αποδεχόμαστε στους κόλπους της παράταξης βουλευτές οι οποίοι έχουν εκλεγεί με τον Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια ήρθαν στο ΠΑΣΟΚ». Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να «καρφώσει» την ηγεσία του Κινήματος για τις μεταγραφές του Πέτρου Παππά και της Ράνιας Θρασκιά. Βέβαια, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι δύο πρώην βουλευτές θα είναι υποψήφιοι- όπως όλα δείχνουν- στην Α’ Θεσσαλονίκης, εκλογική περιφέρεια του Αντώνη Σαουλίδη.

Επίσης, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη συμμετοχή του στο πάνελ της Ιθάκης, τάχθηκε υπέρ της συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων. «Ο κόσμος και η κοινωνία έχει μια μεγάλη ανάγκη να βρει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης» επισήμανε μεταξύ άλλων, για να συμπληρώσει: «Από τη στιγμή που μια παράταξη μόνη της δεν μπορεί να φέρει αυτή την αλλαγή, θα πρέπει να υπάρχουν συνεννοήσεις, θα πρέπει να υπάρξουν συνθέσεις προγραμματικές».

Τηλεφώνησε σε Δούκα μετά τις ανακοινώσεις

Πήγε ο Αντώνης Σαουλίδης το Σαββατοκύριακο στη σύσκεψη στελεχών του Δούκα στη Θεσσαλονίκη; Πήγε. Επέλεξε να κάτσει πίσω-πίσω; Έτσι είπαν αυτοί που τον είδαν. Πήρε τον λόγο στη σύσκεψη; Προς το τέλος απ’ ό,τι φαίνεται.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη δημοσιοποίηση της συμμετοχής του στη βιβλιοπαρουσίαση της Ιθάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Χάρη Δούκα και του ανέφερε ότι δεν ήθελε να χρεωθεί ο ίδιος ο Δήμαρχος την απόφασή του, δεδομένου ότι η πλευρά Δούκα έμαθε από τα κανάλια την είδηση.

Το παρελθόν Σαουλίδη

Το παρελθόν του πάντως έχει ενδιαφέρον. Πριν τον Δούκα ήταν άνθρωπος του Ανδρουλάκη. Αφού τα σπάσανε, στις τελευταίες εσωκομματικές κάλπες, έβαλε την υπογραφή του υπέρ της υποψηφιότητας Δούκα.

Όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό, κατά καιρούς του έσερνε τα εξ αμάξης. Το 2019 μάλιστα τον κατηγορούσε ότι εξαιτίας του «βάφτηκε ο χάρτης μπλε», αναφέροντας παράλληλα σε ανάρτηση στο τουίτερ ότι «ξέπλενε την καταστροφική πενταετία 2004-2009» και πως είναι πολιτικός διάδοχος αυτών που έστειλαν τον Ανδρέα στο ειδικό δικαστήριο. Σε άλλη τηλεοπτική του συνέντευξη, το ίδιο έτος, δήλωνε ότι «οι αξίες μας είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από την Ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ».

Σε ανάρτησή του το 2023, ασκούσε σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με φόντο την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του Νίκου Παππά. «Δικαιοσύνη παντού εκτός του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ» έγραφε στο Facebook στις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Βέβαια, σήμερα φαίνεται πως εχει κάνει στροφή 180 μοιρών. Σε πρόσφατες τηλεοπτικές του συνεντεύξεις (ERTNews) κατέστησε σαφές ότι έχει σταματήσει να «πυροβολεί» τον Αλέξη Τσίπρα. Τι μεσολάβησε άραγε; Κάποιοι εκτιμούν ότι στην αλλαγή στάσης του έπαιξαν ρόλο πολλά, από την μη συμμετοχή του στις επιτροπές του συνεδρίου μέχρι τις δύο μεταγραφές (Θρασκιά και Παππάς) από Κουμουνδούρου μεριά.

Πάντως ο ίδιος, με την επιλογή του, de facto, απομακρύνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη με δεδομένο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συζητήσεων με τον Αλέξη Τσίπρα.

Μεταφορές
Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

