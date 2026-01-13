newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024
Συνεχίζεται σήμερα η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου καταθέσουν δύο πρώην αντιπρόεδροι του οργανισμού. Το ΠΑΣΟΚ με αίτημα που κατέθεσε σήμερα, ζητάει να κατατεθεί στην εξεταστική επιτροπή η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που είχαν αναλάβει τον έλεγχο των καταστάσεων της χρήσης του 2024.

Όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, «σύμφωνα με ρεπορτάζ που έχει δει το φως της δημοσιότητας, η εταιρεία «LEVERAGE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», στην οποία είχε ανατεθεί το έργο του ελέγχου των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χρήση 2024 με την αρ. πρωτ. 74537/2025 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού, υπέβαλε επιστολή παραίτησης με την οποία ανακοινώνει την αποχώρησή της από το εν λόγω έργο.

Εφόσον επιβεβαιώνεται η ύπαρξη τέτοιας επιστολής, το περιεχόμενό της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδέχεται να αναδεικνύει ζητήματα που άπτονται της ορθής διοικητικής λειτουργίας, της διαχείρισης του έργου και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό υλοποιήθηκε».

Για τον λόγο αυτό – προσθέτει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης – οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν τη χορήγηση της συγκεκριμένης επιστολής παραίτησης της εταιρείας «LEVERAGE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», καθώς και κάθε συναφούς εγγράφου, που αφορά την υποβολή, την παραλαβή και την αποδοχή της, προκειμένου η Εξεταστική Επιτροπή να είναι σε θέση να αξιολογήσει αν υφίστανται φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή πλημμελούς άσκησης διοικητικών καθηκόντων.

«Η πρόσβαση στα ανωτέρω έγγραφα είναι αναγκαία για την πλήρη και ουσιαστική άσκηση του ελεγκτικού ρόλου της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς αναδεικνύεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρά την μεταφορά του στην ΑΑΔΕ και τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για την εξυγίανσή του εξακολουθεί να έχει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας».

Απόρρητο