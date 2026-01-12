Πηγές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «χαρακτήρισε την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη ως «όχι την καλύτερη στιγμή της Βουλής», αναφερόταν προφανώς στον μονομερή αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων από την κυβερνητική πλειοψηφία. Το ίδιο μοτίβο όμως επαναλαμβάνεται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πλειοψηφία να αρνείται την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων που αφορούν την εξαετή διακυβέρνηση της ΝΔ. Η αυτοκριτική του πρωθυπουργού αποδεικνύεται ανειλικρινής και η συγκάλυψη σταθερή κυβερνητική επιλογή».

«Η κυβερνητική πλειοψηφία αφενός κόπτεται δήθεν να βγουν όλα στο φως, αφετέρου εμποδίζει την κλήση καθοριστικών μαρτύρων»

«Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη κλήτευσης και εξέτασης κρίσιμων μαρτύρων, πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων – όπως οι πρώην Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ κ.κ. Μπαγινέτας και Παπαγιαννίδης – και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, με καθοριστικό ρόλο και γνώση σχετικά με το οργανωμένο σύστημα παρανομίας στις αγροτικές επιδοτήσεις την περίοδο 2019-2025. Επίσης, είναι ανάγκη να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο οποίος με δηλώσεις του στις 10/1/26 στο Kontra Channel διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ προσθέτουν ακόμη ότι: «Η κυβερνητική πλειοψηφία αφενός κόπτεται δήθεν να βγουν όλα στο φως, αφετέρου εμποδίζει την κλήση καθοριστικών μαρτύρων προκειμένου να κλείσει άρον άρον την χρονική περίοδο κατά την διάρκεια της οποίας οργανώθηκε και λειτούργησε η εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χρονική περίοδο που συνιστά το αντικείμενο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Για την κατάθεση Μωυσιάδη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Σήμερα στην εξεταστική επιτροπή κλήθηκε ο προ δεκαετίας Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Αντώνης Μωυσίδης ο οποίος όπως ευλόγως ισχυρίστηκε, αδυνατεί να θυμηθεί λεπτομέρειες από τα πεπραγμένα της περιόδου του», σχολίασαν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Οι ίδιες πηγές σχολιάζουν ότι «όπως κατέθεσε ο κ. Μωυσίδης με την ανάληψη των καθηκόντων του διαπίστωσε την «περικύκλωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από εξωτερικούς φορείς που απέβλεπαν στα δις που διαχειριζόταν ο Οργανισμός» αναφερόμενος στον τεχνικό σύμβουλο Neuropublic και την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Ο κ. Μωυσίδης κατέθεσε ότι η βασική αγωνία της περιόδου εκείνης ήταν η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων. Το πρόβλημα των βοσκοτόπων ήταν υπαρκτό, σύνθετο και πιεστικό».

Τέλος, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι: «Η Τεχνική Λύση υπήρξε μια αναγκαία λύση και σημείωσε ότι δεν επέτρεπε την κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων από την ηπειρωτική χώρα σε κτηνοτρόφους των νησιών, ως εκ τούτου ο ίδιος δεν κατένειμε τέτοιες εκτάσεις και δεν ζήτησε υπογραφή από τον αρμόδιο υπουργό γιατί η κατανομή που προέβη έγινε σύμφωνα με όσα προέβλεπε η απόφαση για την Τεχνική Λύση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο ίδιος κατέθεσε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή σε κρίσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν για την κατανομή βοσκοτόπων, ούτε υπήρξε κατανομή από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά κατά τη δική του θητεία. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν επέτρεψε ατομικές ή ‘ειδικές’ επισκέψεις συνδικαλιστών στον Οργανισμό, ούτε παρασκηνιακές επαφές, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ όφειλε να είναι θεσμική χωρίς να έχει πελατειακά χαρακτηριστικά.

Τέλος. τόνισε ότι η ανεξαρτησία της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξής και Τροφίμων είναι αναγκαία για την λειτουργία του Οργανισμού και ότι οι πολύ συχνές αλλαγές Προέδρων την περίοδο 2019-2025 αποτελούν μεγάλο πρόβλημα και είναι αποτέλεσμα πολιτικών παρεμβάσεων της περιόδου αυτής».