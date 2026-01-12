Ρούλα Πισπιρίγκου: Στο Εφετείο για τον θάνατο της Τζωρτζίνας
Η διαδικασία είχε αναβληθεί, προκειμένου η νέα συνήγορος υπεράσπισης να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσει την ογκώδη δικογραφία
Λίγο πριν τις 9 το πρωί έφτασε στο Εφετείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης θανάτου της κόρης της, Τζωρτζίνας.
Η διαδικασία είχε αναβληθεί για τη σημερινή ημερομηνία (12 Ιανουαρίου), προκειμένου η νέα συνήγορος υπεράσπισης, Βάσω Πανταζή —η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια— να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσει την ογκώδη δικογραφία.
Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δολοφόνησε την 8χρονη κόρη της με χορήγηση μεγάλης δόσης κεταμίνης, κατηγορία την οποία η ίδια αρνείται.
Σημειώνεται τέλος, πως η 37χρονη έχει καταδικαστεί (τον περασμένο Μάρτιο) σε δύο ακόμη φορές ισόβια για τους θανάτους των μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.
- Ρούλα Πισπιρίγκου: Στο Εφετείο για τον θάνατο της Τζωρτζίνας
- IRIS Expands Limits for Instant Mobile Payments in Greece
- Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν εκ νέου οι συνεδριάσεις – Εξετάζεται η περίοδος 2015 – 2019
- Εκνευρισμένος ο Εμπαπέ: Είπε στους συμπαίκτες να φύγουν από την απονομή και να μην κάνουν pasillo στην Μπαρτσελόνα (vid)
- Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»
- Πάτρα: Αγωνία για την εξαφάνιση 16χρονης
- Ένας Αντετοκούνμπο δεν φέρνει την άνοιξη: Πάλευε μόνος του ο Γιάννης, ήττα για τους Μπακς (108-104)
- Μελόνι: Εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απελευθέρωση δύο Ιταλών, πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις