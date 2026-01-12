newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις από τους ισχυρούς ανέμους
Ελλάδα 12 Ιανουαρίου 2026 | 11:16

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις από τους ισχυρούς ανέμους

Απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Βόλου

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη θάλασσα, οι οποίοι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φθάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν κυρίως τις συνδέσεις με τα νησιά των Βορείων Σποράδων, δημιουργώντας αναστάτωση σε επιβάτες και επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί έντασης 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα φθάνουν τα 7 και πρόσκαιρα τοπικά στα βορειοανατολικά τα 8 μποφόρ. Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο
Ελλάδα 12.01.26

Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο

Για εμπλοκή στο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φαίνεται να αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ανήλικοι, εκ των οποίων τρία κορίτσια (17, 13 και 12 ετών) κι ένα αγόρι (16 ετών)

Σύνταξη
Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος
Συνάντηση αγροτών-πρωθυπουργού 12.01.26

Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος

Στην πιο κρίσιμη στιγμή του βρίσκεται το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού κινήματος με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό να περιβάλλεται από προσδοκίες, αγκάθια αλλά και δυσκολίες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καιρός: Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα – Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες
Live χάρτης 11.01.26

Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα - Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες

Ο καιρός δείχνει τα δόντια του με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, αισθητή στο σύνολο της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες μέρες. Ενδεικτικοί χάρτες χιονόστρωσης. Συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους
Λόγω χιονιά 11.01.26

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους

Σε ετοιμότητα για το επερχόμενο κύμα ψύχους είναι ο Δήμος Ηρακλείου στην Κρήτη. Λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων με θερμαινόμενους χώρους και περιπολίες.

Σύνταξη
Ιράν: Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών ο Μερτς – Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»
Νέες δηλώσεις 12.01.26

Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών στο Ιράν ο Μερτς - Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς μίλησε για την κατάσταση στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στην Ινδία - Το Πεκίνο κάλεσε όλες τις πλευρές να βοηθήσουν για να επιστρέψει η ηρεμία

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί απέναντι σε κάθε απόπειρα τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής που περιορίζει τη δημοσιότητα των Εξεταστικών Επιτροπών ανέφερε η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Λεπέν: Ξεκινά η δίκη για το εάν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 – Είναι το πολιτικό της τέλος;
Στις προεδρικές εκλογές 12.01.26

Ξεκινά η δίκη για το εάν η Λεπέν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 - Είναι το πολιτικό της τέλος;

Η Μαρίν Λεπέν έχει προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα λόγω κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
Πολιτική κόντρα 12.01.26

Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

«Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur», τονίζουν από την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της συμφωνίας κάνοντας λόγο για οικονομικά προϊόντα

Σύνταξη
Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο
Ελλάδα 12.01.26

Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο

Για εμπλοκή στο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φαίνεται να αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ανήλικοι, εκ των οποίων τρία κορίτσια (17, 13 και 12 ετών) κι ένα αγόρι (16 ετών)

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά της ΝΔ – Ζητά την κλήση νέων μαρτύρων
ΟΠΕΚΕΠΕ 12.01.26 Upd: 10:08

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Εξεταστικής - Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά της ΝΔ - Ζητά την κλήση νέων μαρτύρων

Η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινά εκ νέου τις εργασίες της - Ποιοι θα είναι οι πρώτοι μάρτυρες - Η ΝΔ απέρριψε αιτήματα της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Εκνευρισμένος ο Εμπαπέ: Είπε στους συμπαίκτες να φύγουν από την απονομή και να μην κάνουν pasillo στην Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Εκνευρισμένος ο Εμπαπέ: Είπε στους συμπαίκτες να φύγουν από την απονομή και να μην κάνουν pasillo στην Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ προχώρησε σε μία κίνηση όχι και τόσο συναδελφική καθώς ζήτησε από τους συμπαίκτες του να φύγουν από το γήπεδο στην απονομή του τροπαίου.

Σύνταξη
Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»
Αναλογίες 12.01.26

Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»

«Τη δεκαετία του '90 έφτιαχνα ρούχα για τη Γκουίνεθ» λέει στο People o γνωστός σχεδιαστής μόδας Ισαάκ Μιζράχι για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Marty Supreme».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
