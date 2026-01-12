Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις από τους ισχυρούς ανέμους
Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη θάλασσα, οι οποίοι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φθάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ.
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν κυρίως τις συνδέσεις με τα νησιά των Βορείων Σποράδων, δημιουργώντας αναστάτωση σε επιβάτες και επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί έντασης 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα φθάνουν τα 7 και πρόσκαιρα τοπικά στα βορειοανατολικά τα 8 μποφόρ. Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
