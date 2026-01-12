Κρήτη: Απολογείται σήμερα ο 54χρονος πατέρας που κατηγορείται ότι βίαζε τις κόρες του

Το κατώφλι του δικαστικού Μεγάρου για να απολογηθεί αναμένεται να περάσει σήμερα ο 54χρονος πατέρας που κατηγορείται ότι βίαζε και κακοποιούσε τις δύο του κόρες, 24 ετών και 15 ετών αντίστοιχα, με την πρώτη να αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης.

Μάλιστα έχει καταγγελθεί ότι το μωράκι που γέννησε τον Ιούλιο του 2025 η 24χρονη και έχει δοθεί για υιοθεσία εκτός Κρήτης είναι βιολογικό παιδί του κατηγορούμενου. Τότε, είχε προβληθεί ο ισχυρισμός η κοπέλα έμεινε έγκυος όταν κακοποιήθηκε σεξουαλικά από κάποιον Πακιστανό, ωστόσο δεν είχε γίνει σχετική καταγγελία.

Ο 54χρονος αρνείται πλήρως τις αποδιδόμενες κατηγορίες, ισχυρίζεται ότι υποκινήθηκαν από τον γιο του με σκοπιμότητα και εμφανίζεται διατεθειμένος να ζητήσει να υποβληθεί σε διαδικασία DNA για να αποδείξει, όπως λέει, την αθωότητα του αναφορικά με το νεογέννητο βρέφος και τους βιασμούς.

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε συλλάβει και την 42χρονη σύζυγο και μητέρα των δύο κοριτσιών για ενδοοικογενειακή σωματική βία, αφέθηκε ωστόσο ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με το cretalive, στο πλευρό του ζευγαριού, που είναι γονείς πέντε παιδιών, βρίσκεται η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας και άλλοι στενοί συγγενείς. Εμφανίζονται πεπεισμένοι για την αθωότητα τους και εξαπολύουν μύδρους για τα δύο κορίτσια αλλά και τον αδερφό τους που τα πήρε από το χέρι και ανήμερα των Φώτων πήγαν στην Αστυνομία για να καταγγείλουν τον πατέρα τους.

Ο 23χρονος γιος ζει στο Λασίθι όπου είναι παντρεμένος και οι σχέσεις με την οικογένεια του δεν ήταν και οι καλύτερες. Την περίοδο των εορτών φιλοξένησε τις δύο αδερφές του και εκεί, όπως καταγγέλλεται, αποκάλυψαν ότι ο πατέρας τους τις έχει κακοποιήσει σεξουαλικά κατ’ επανάληψη όταν η μητέρα απουσίαζε στη δουλειά και ότι το μωρό που γεννήθηκε είναι δικό του.