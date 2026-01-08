Φρίκη στην Κρήτη: Πατέρας κατηγορείται ότι κακοποιούσε τις δύο κόρες του – Άφησε έγκυο τη μία

Σοκ προκαλούν στην Κρήτη οι καταγγελίες που έφτασαν στις Αρχές για κακοποίηση δύο κοριτσιών από τον πατέρα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα αποκαλύφθηκαν την περασμένη Τρίτη όταν ο αδερφός των κοριτσιών πήγε μαζί με την 15χρονη και την 23χρονη – που αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης – στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους, τις βίαζε και τις κακοποιούσε.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία ο πατέρας προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος και των δύο κοριτσιών από το 2024 έως και πριν λίγες ημέρες.

Μην αντέχοντας την κατάσταση τα δύο κορίτσια μίλησαν στον μεγάλο τους αδερφό, ο οποίος ζει στο Λασίθι και προχώρησαν από κοινού στην καταγγελία.

Άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε ο πατέρας κατηγορείται πως άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση πριν λίγο καιρό. Η 23χρονη γέννησε και το παιδί δόθηκε για υιοθεσία σε μία οικογένεια εκτός Κρήτης.

Άμεσα οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες και προχώρησαν στην σύλληψη τόσο του πατέρα όσο και της μητέρας, καθώς υπήρξε καταγγελία ότι και εκείνη είχε προχωρήσει σε ξυλοδαρμό των παιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε βάρος του πατέρα έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, γενετήσια προσβολή ενώ για την μητέρα ενδοοικογενειακή βία.