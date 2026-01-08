Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Παρασκευή αλλά και την ερχόμενη Δευτέρα πήραν οι γονείς από τη Μεσαρά που κατηγορούνται για βιασμό και κακοποίηση των παιδιών τους μετά την καταγγελία που έκανε στις αρχές ο γιος τους.

Ο πατέρας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές καθώς και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο ενώ η μητέρα για το αδίκημα της σωματικής βίας στα παιδιά.

Στο Δικαστικό Μέγαρο ήταν μαζί τους και στενά συγγενικά τους πρόσωπα που δεν μπορούν να πιστέψουν τα όσα τους καταλογίζονται.

Σύμφωνα με το patris, oι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες και όπως δήλωσε ο δικηγόρος τους «δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό για τις βαρύτατες αυτές κατηγορίες, υπάρχουν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία ότι λόγω της ψυχολογικής ευαλωτότητας των παιδιών, οι κατηγορίες που έλαβαν χώρα είναι υποβολιμαίες, υπάρχουν μάρτυρες που θα καταργήσουνε τις αποδιδόμενες κατηγορίες και σε κάθε περίπτωση όλα θα τα θέσουμε υπόψιν της κ. ανακρίτριας και του κ. εισαγγελέα όταν απολογηθούν, αύριο δηλαδή και την Δευτέρα».

Για «συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα» που θα αποδείξουν ότι οι καταγγελίες δεν ευσταθούν έκανε λόγο και ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης του ζευγαριού. «Είμαστε στο στάδιο της δικογραφίας ήδη λαμβάνουμε γνώση, οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και έχουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα για να αποδείξουμε ότι δεν ευσταθούν».

Ο πατέρας κατηγορείται πως άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα αποκαλύφθηκαν την περασμένη Τρίτη όταν ο αδερφός των κοριτσιών πήγε μαζί με την 15χρονη και την 24χρονη – που αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης – στο αστυνομικό τμήμα Λασιθίου και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους, τις βίαζε και τις κακοποιούσε.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία ο πατέρας προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος και των δύο κοριτσιών από το 2024 έως και πριν λίγες ημέρες.

Μην αντέχοντας την κατάσταση τα δύο κορίτσια μίλησαν στον μεγάλο τους αδερφό, ο οποίος ζει στο Λασίθι και προχώρησαν από κοινού στην καταγγελία.

Μάλιστα, ο πατέρας κατηγορείται πως άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση πριν λίγο καιρό. Η 23χρονη γέννησε και το παιδί δόθηκε για υιοθεσία σε μία οικογένεια εκτός Κρήτης.