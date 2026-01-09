Στα δικαστήρια Ηρακλείου στην Κρήτη έφτασε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί η 42χρονη μητέρα που συνελήφθη χθες μαζί με τον 54χρονο σύζυγό της με την κατηγορία ότι κακοποιούσαν σεξουαλικώς τα παιδιά τους.

Όπως αναφέρει το patris.gr, η 42χρονη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας στην Κρήτη προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της άσκησης σωματικής βλάβης καθώς στη δικογραφία αναφέρεται πως είχε επιτεθεί στις κόρες της. Νωρίτερα στα δικαστήρια βρέθηκε και η μεγάλη κόρη της οικογένειας προκειμένου να δώσει κατάθεση.

Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Λευτέρης Κάρτσωνας, μιλώντας στο τοπικό μέσο σημείωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό για τις βαρύτατες αυτές κατηγορίες. Υπάρχουν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία ότι λόγω της ψυχολογικής ευαλωτότητας των παιδιών, οι κατηγορίες που έλαβαν χώρα είναι υποβολιμιαίες».

«Έχουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα για να αποδείξουμε ότι οι κατηγορίες δεν ευσταθούν» λέει ο συνήγορος του ζευγαριού

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «υπάρχουν μάρτυρες που θα καταργήσουνε τις αποδιδόμενες κατηγορίες και σε κάθε περίπτωση όλα θα τα θέσουμε υπόψη της κυρίας ανακρίτριας και του κυρίου εισαγγελέα όταν [οι κατηγορούμενοι] απολογηθούν».

Από την πλευρά του ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης του ζευγαριού, Γιάννης Χατζηδάκης, δήλωσε: «Είμαστε στο στάδιο της δικογραφίας ήδη λαμβάνουμε γνώση ότι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και έχουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα για να αποδείξουμε ότι δεν ευσταθούν».

Τη Δευτέρα απολογείται ο 54χρονος πατέρας

Πιο βαρύ είναι το κατηγορητήριο στον 54χρονο πατέρα ο οποίος και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Πιο συγκεκριμένα, κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση εις βάρος της 24χρονης ΑμεΑ κόρης του αλλά και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο, σωματικές βλάβες και απειλές.

Τόσο ο 54χρονος όσο και η 42χρονη αρνούνται κάθε κατηγορία, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται συγγενικά τους πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι ουδέποτε υπήρξε κάποια κακοποιητική πράξη εις βάρος των παιδιών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη Τρίτη όταν ο αδερφός των κοριτσιών πήγε μαζί με την 15χρονη και την 24χρονη – που αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης – στο αστυνομικό τμήμα Λασιθίου και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους, τις βίαζε και τις κακοποιούσε.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία ο πατέρας προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις εις βάρος τους από το 2024 έως και πριν από λίγες ημέρες. Τα κορίτσια μίλησαν στον αδερφό τους κατά τη διάρκεια επίσκεψη της οικογένειας στο Λασίθι όπου μένει για τις γιορτές.

Μάλιστα, κατήγγειλαν ότι ο πατέρας άφησε έγκυο την 23χρονη ΑμεΑ κόρη του, το οποίο δόθηκε για υιοθεσία σε μία οικογένεια εκτός Κρήτης.