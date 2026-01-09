«Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου» – Σοκάρει ο αδελφός των κοριτσιών από τη Μεσαρά

Μουδιασμένη παρακολουθεί η κοινωνία της Μεσαράς στην Κρήτη τις εξελίξεις στην υπόθεση των δύο νεαρών γυναικών, μιας 14χρονης και μιας 22χρονης με νοητική υστέρηση, που φέρονται να κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον ίδιο τους τον πατέρα.

Το οικογενειακό δράμα φέρεται να ήρθε στο φως μετά από καταγγελία του 23χρονου αδελφού τους, ο οποίος έπειτα από την αποκάλυψη της υπόθεσης έχει πάρει την επιμέλεια τους, με εντολή εισαγγελέα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το patris.gr, ο φερόμενος ως δράστης της σεξουαλικής κακοποίησης πατέρας της 24χρονης, σύμφωνα με την καταγγελία έχει αποκτήσει κι ένα μωρό μαζί της.

«Το έκανα για να τις προστατεύσω»

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8, ο αδελφός των δύο γυναικών αποκάλυψε όσα ανατριχιαστικά συνέβαιναν για χρόνια στην οικογένειά του, ενώ όπως τονίζει η καταγγελία έγινε για να προστατευτούν οι δύο αδελφές του.

«Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου. Δεν έχει ακουμπήσει άλλος τα κορίτσια. Τα έκανε όλα εκείνος», δηλώνει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με όσα λέει, οι πράξεις φέρονται να τελούνταν με απειλές και εξαναγκασμό, ενώ περιέγραψε φράσεις που – όπως λέει – χρησιμοποιούσε ο πατέρας τους πριν προχωρήσει στις πράξεις.

«Η μητέρα μου τα ήξερε όλα»

Ιδιαίτερα βαριά είναι και η καταγγελία σε βάρος της μητέρας τους, για την οποία ο αδελφός υποστηρίζει ότι γνώριζε τι συνέβαινε, κάνοντας λόγο για σιωπή και συγκάλυψη από τη μεριά της. «Εγώ νομίζω ότι το ήξερε», δηλώνει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι δέχεται πιέσεις και απειλές προκειμένου να του αφαιρεθεί η επιμέλεια των δύο αδελφών του κι ότι τα δύο κορίτσια έχουν υποστεί και σωματική κακοποίηση.

Μάλιστα, όπως είπε η μεγαλύτερη αδελφή του τον είχε καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση, με καθοδήγηση των γονιών τους.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 42χρονη μητέρα

Ελεύθερη αφέθηκε η 42χρονη μητέρα που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος της 24χρονης και της 15χρονης κόρης της που κατήγγειλαν τους γονείς τους.

Η μητέρα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ενώπιον των δικαστικών λειτουργών προκειμένου να απολογηθεί και τελικά με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη. Της επιβλήθηκαν ωστόσο περιοριστικοί όροι.

Πιο βαρύ είναι το κατηγορητήριο στον 54χρονο πατέρα ο οποίος και αναμένεται να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της 24χρονης ΑμεΑ κόρης του αλλά και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο, σωματικές βλάβες και απειλές.

«Μάρτυρες θα καταργήσουν τις αποδιδόμενες κατηγορίες», λένε οι δικηγόροι

Στο πλευρό των δύο γονιών βρίσκονται συγγενικά τους πρόσωπα που τους στηρίζουν λέγοντας πως ουδέποτε υπήρξε κάποια κακοποιητική πράξη σε βάρος των παιδιών.

Τόσο ο 54χρονος όσο και η 42χρονη αρνούνται κάθε κατηγορία και ισχυρίζονται πως έχουν αποδείξεις για αυτό.

«Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό για τις βαρύτατες αυτές κατηγορίες. Υπάρχουν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία ότι λόγω της ψυχολογικής ευαλωτότητας των παιδιών, οι κατηγορίες που έλαβαν χώρα είναι υποβολιμαίες. Υπάρχουν μάρτυρες που θα καταργήσουνε τις αποδιδόμενες κατηγορίες και σε κάθε περίπτωση όλα θα τα θέσουμε υπόψη της κ. ανακρίτριας και του κ. εισαγγελέα όταν απολογηθούν», ανέφερε στο patris.gr, ο δικηγόρος του ζευγαριού, Λευτέρης Κάρτσωνας.

Για «συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα» που θα αποδείξουν ότι οι καταγγελίες δεν ευσταθούν έκανε λόγο ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης του ζευγαριού, κ. Γιάννης Χατζηδάκης. «Είμαστε στο στάδιο της δικογραφίας ήδη λαμβάνουμε γνώση οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και έχουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα για να αποδείξουμε ότι δεν ευσταθούν».