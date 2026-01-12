Κιλκίς: Στο αυτόφωρο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοψε κλήση
Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, στη Γουμένισσα Κιλκίς
Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί 58χρονος, ο οποίος συνελήφθη, κατηγορούμενος ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάση, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.
Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, στη Γουμένισσα Κιλκίς, με τον 49χρονο αρχιφύλακα της ΕΛ.ΑΣ. μεταφέρεται αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Όπως έγινε γνωστό, η δίκη του 58χρονου στο Πλημμελειοδικείο του Κιλκίς αναβλήθηκε.
