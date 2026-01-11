Ανοιχτοί θερμαινόμενοι χώροι λόγω κακοκαιρίας στον δήμο Πειραιά
Ο δήμος Πειραιά λειτουργεί, θερμαινόμενο χώρο, για την προστασία των πολιτών, από τις χαμηλές θερμοκρασίες
- To Starlink επεκτείνεται για δορυφορικές κλήσεις απευθείας από το κινητό
- Τραγωδία στη Λάρισα: 55χρονος πέθανε ενώ χόρευε σε νυχτερινό κέντρο
- Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου
- Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]
Θερμαινόμενο χώρο σε σε 24ωρη βάση, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, λειτουργεί ο δήμος Πειραιά.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα λειτουργεί για τη φιλοξενία των πολιτών, σε 24ωρη βάση, από σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, η δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά (Μυκάλης 51, Καμίνια, τηλέφωνα επικοινωνίας: 216 8003076, 216 8003077).
Αναλόγως της εξέλιξης των καιρικών συνθηκών, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
- Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους – Στους 21 οι νεκροί από το κρύο
- Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές
- Παναθηναϊκός: Δεν παίζουν Ναν και Φαρίντ κόντρα στο Περιστέρι Betsson
- «Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»
- Χιόνια: Στα λευκά βόρεια και κεντρική Ελλάδα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
- Ιράν: Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών – Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας
- To Starlink επεκτείνεται για δορυφορικές κλήσεις απευθείας από το κινητό
- «Πρόταση της Μπεσίκτας για τον Ντεσπόντοφ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις