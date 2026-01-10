Θέρμανση: Αγωνία για το κόστος – Οι τιμές σε πετρέλαιο και ξύλα

Ο Ιανουάριος μπήκε, τα πρώτα κρύα έπιασαν για τα καλά και οι πολίτες αγωνιούν για το πώς θα ζεστάνουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους, αφού η ακρίβεια, σε πολλές περιπτώσεις, κάνει τη θέρμανση απαγορευμένη ανάγκη.

Πολλοί είναι εκείνοι που και φέτος επιλέγουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως λένε, το κόστος είναι κάτι που τους προβληματίζει ιδιαίτερα, καθώς έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές.

Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης στην Αττική κυμαίνονται από 1,10 ευρώ και φτάνουν έως 1,20 ευρώ ανά λίτρο, ανάλογα με το πρατήριο και την περιοχή.

Οι εναλλακτικές λύσεις

Πολίτες που μιλούν στην κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» δηλώνουν πως ένα μέσο θέρμανσης δεν είναι πια αρκετό. Το υψηλό κόστος τούς προβληματίζει και τους κάνει να στρέφονται και σε εναλλακτικές λύσεις.

«Με κλιματιστικό ζεσταίνουμε εμείς και με σόμπα», όπως λένε.

Το πατροπαράδοτο τζάκι, αλλά και η ξυλόσομπα φαίνεται να κερδίζουν έδαφος πλέον, καθώς συνιστούν οικονομικότερες επιλογές για τη θέρμανση των σπιτιών.

Η τιμή στο ξύλο ελιάς ανέρχεται στα 154 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ στα 140 ευρώ κυμαίνεται το ξύλο δρυός. Για ακόμη μία χρονιά, το ξύλο πεύκου είναι η οικονομικότερη επιλογή, αφού ξεκινά από τα 126 ευρώ το κυβικό. Το πέλλετ κυμαίνεται, ανάλογα με την ποιότητα και την προέλευση, στα 450 με 520 ευρώ ανά παλέτα.

Για κάποιους, ωστόσο, ακόμη και οι οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης, φαντάζουν απλησίαστες.