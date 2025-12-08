newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
08.12.2025 | 16:30
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης
Πετρέλαιο θέρμανσης: «Τσίμπησε» η τιμή του – Οι 10 ακριβότεροι νομοί [πίνακας]
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Δεκεμβρίου 2025 | 15:38

Πετρέλαιο θέρμανσης: «Τσίμπησε» η τιμή του – Οι 10 ακριβότεροι νομοί [πίνακας]

Αυξημένες εμφανίζονται οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Δόθηκε η πρώτη δόση για το επίδομα

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Με το χειμώνα να έχει ξεκινήσει και επισήμως τα νοικοκυριά εντείνουν τις παραγγελίες τους σε πετρέλαιο θέρμανσης.

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, το φυσικό αέριο φαίνεται να παραμένει η οικονομικότερη επιλογή θέρμανσης, ακολουθούμενο από τις αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter.

Το πετρέλαιο θέρμανσης εξακολουθεί να είναι ακριβότερη επιλογή από το φυσικό αέριο, αν και σημαντικά φθηνότερο σε σχέση με τα ηλεκτρικά σώματα και τις παλαιάς τεχνολογίας θερμάστρες.

Το πετρέλαιο θέρμανσης

Η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, εκτινάχθηκε στα 1,156 ευρώ ανά λίτρο από 1,128 ευρώ που ήταν στις 15 Οκτωβρίου όταν ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη σεζόν 2025-2026. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξης του 2,5%.

Στην Αττική η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κινείται στο 1,136 ευρώ το λίτρο.

Στις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης

Στα νησιά οι τιμές ξεπερνούν και το 1,20 ευρώ το λίτρο με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται σε Κυκλάδες (1,300 ευρώ/λίτρο), Δωδεκάνησα (1,266 ευρώ/λίτρο), Κέρκυρα (1,224), Λέσβο (1,242), Κεφαλονιά (1,204).

Από την άλλη πλευρά οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων καθώς οι επενδυτές αναμένουν μια πιθανή μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, με στόχο την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της ζήτησης ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του μπρεντ καταγράφουν αύξηση 0,19%, στα 63,87 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 0,22% στα 60,22 δολάρια το βαρέλι.

Η προκαταβολή του επιδόματος

Στις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 3 δόσεις.

Οι ημερομηνίες καταβολή έχουν ως εξής:

  • Έως τις 23 Δεκεμβρίου για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.
  • Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.
  • Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

Πηγή ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη με μπαράζ πακέτων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη με μπαράζ πακέτων

World
Paramount: Ρελάνς στην κίνηση του Netflix – Προσφέρει 108,4 δισ. για την Warner Bros Discovery

Paramount: Ρελάνς στην κίνηση του Netflix – Προσφέρει 108,4 δισ. για την Warner Bros Discovery

inWellness
inTown
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο
Agro-in 08.12.25

Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Καρδίτσας ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, και απαιτούν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Ακίνητα: Έρχεται μίνι ΕΝΦΙΑ μέσω δημοτικού τέλους – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ
Τι προβλέπεται 08.12.25

Έρχεται νέος «ΕΝΦΙΑ» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω δημοτικού τέλους - Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Ένα νέο δημοτικό τέλος για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που θα τεθεί σε διαβούλευση και καθορίζει τα έσοδα για τους ΟΤΑ

Σύνταξη
Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση
Agro-in 08.12.25

Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση

Με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Οικονομία 08.12.25

ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι οικοδομικές εργασίες σε περιοχές προστατευόμενες από τον αρχαιολογικό νόμο απαιτούν προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της
Απασχόληση 08.12.25

Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία μειώθηκε το γ' τρίμηνο του 2025 στο 8,2%. Όμως τα ποσοστά δεν συμφωνούν με τους μηνιαίους δείκτες. Οι συχνές και μεγάλες αποκλίσεις, έχουν θορυβήσει και την Eurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Wall Street: Αγωνία για τη διαμάχη στη Fed και τις προθέσεις Πάουελ για τα επιτόκια
Wall Street 08.12.25

Αγωνία για τη διαμάχη στη Fed και τις προθέσεις Πάουελ για τα επιτόκια

«Η Fed φαίνεται να είναι πιο διχασμένη από ό,τι ήταν εδώ και πολύ καιρό, και το πόσο διχασμένη είναι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτό θα δώσει μια ιδέα για το πού μπορεί να κλίνει η Fed στο μέλλον», δήλωσε ο Michael Rosen

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Ποντάροντας πολλά στο 32…
On Field 08.12.25

Ποντάροντας πολλά στο 32…

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στην Αστάνα και ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια των πειραιωτών για τη νίκη απέναντι στην Καϊράτ

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του
«Μαγική εμπειρία» 08.12.25

Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του

Η Λούσι Λιου μίλησε για τη γονεϊκότητα σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό People και αστειεύτηκε ότι για τον γιο της, είναι απλά «η μαμά του».

Σύνταξη
Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»
«Θα ενεργήσουμε» 08.12.25

Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»

Με καθυστέρηση δύο ημερών, η ΕE απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ και όσα είπε περί παρέμβασης υπέρ των «πατριωτικών κομμάτων στην Ευρώπη». Αντόνιο Κόστα: «Πρέπει να προστατευθούμε από τους συμμάχους μας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση – Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη
Κλιμάκωση της καταστολής 08.12.25

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη

Η Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο προς τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων - Οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν, έπεσαν χημικά και σημειώθηκαν συγκρούσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ επιθυμούν να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο – «Σπόντες» Ευρωπαίων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Οι ΗΠΑ επιθυμούν η Ουκρανία να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο - «Σπόντες» Ευρωπαίων

Η πίεση των ΗΠΑ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυξάνεται - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λονδίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
Συναγερμός 08.12.25

Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης

Η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων θα μπορούσε να χτυπήσει μετά από ισχυρό σεισμό 50 μίλια ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας.

Σύνταξη
Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
Αληθινός 08.12.25

Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου

Μετά από έξι χρόνια στο ταχύτερο άθλημα του πλανήτη, ο Λάντο Νόρις έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, πανηγύρισε τον τίτλο στη Formula 1 και έβαλε τέλος στην εποχή των πιλότων - μηχανών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»
Μεγάλη οικονομική πίεση 08.12.25

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Γεώργιος Μαζιάς
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
