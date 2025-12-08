Με το χειμώνα να έχει ξεκινήσει και επισήμως τα νοικοκυριά εντείνουν τις παραγγελίες τους σε πετρέλαιο θέρμανσης.

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, το φυσικό αέριο φαίνεται να παραμένει η οικονομικότερη επιλογή θέρμανσης, ακολουθούμενο από τις αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter.

Το πετρέλαιο θέρμανσης εξακολουθεί να είναι ακριβότερη επιλογή από το φυσικό αέριο, αν και σημαντικά φθηνότερο σε σχέση με τα ηλεκτρικά σώματα και τις παλαιάς τεχνολογίας θερμάστρες.

Το πετρέλαιο θέρμανσης

Η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, εκτινάχθηκε στα 1,156 ευρώ ανά λίτρο από 1,128 ευρώ που ήταν στις 15 Οκτωβρίου όταν ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη σεζόν 2025-2026. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξης του 2,5%.

Στην Αττική η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κινείται στο 1,136 ευρώ το λίτρο.

Στα νησιά οι τιμές ξεπερνούν και το 1,20 ευρώ το λίτρο με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται σε Κυκλάδες (1,300 ευρώ/λίτρο), Δωδεκάνησα (1,266 ευρώ/λίτρο), Κέρκυρα (1,224), Λέσβο (1,242), Κεφαλονιά (1,204).

Από την άλλη πλευρά οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων καθώς οι επενδυτές αναμένουν μια πιθανή μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, με στόχο την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της ζήτησης ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του μπρεντ καταγράφουν αύξηση 0,19%, στα 63,87 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 0,22% στα 60,22 δολάρια το βαρέλι.

Η προκαταβολή του επιδόματος

Στις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 3 δόσεις.

Οι ημερομηνίες καταβολή έχουν ως εξής:

Έως τις 23 Δεκεμβρίου για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

