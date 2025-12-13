Πώς θα υπολογίσετε το κόστος θέρμανσης – Ποια λύση είναι η οικονομικότερη

Μπορεί ο βαρύς χειμώνας να μην έχει κάνει ακόμα την εμφάνισή του στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο οι καταναλωτές κάνουν ήδη την έρευνά τους για τον οικονομικότερο τρόπο θέρμανσης των σπιτιών τους.

Τιμές κιλοβατόρας, καταναλώσεις και μέθοδοι θέρμανσης έχουν μπει στο μικροσκόπιο, με σκοπό την οικονομικότερη και αποδοτικότερη ζέστη στις κρύες ημέρες και νύχτες του χειμώνα.

Οι επιλογές που υπάρχουν είναι:

• Καλοριφέρ με πετρέλαιο

• Καλοριφέρ με φυσικό αέριο

• Κλιματιστικό με ηλεκτρικό ρεύμα

• Αερόθερμο με ηλεκτρικό ρεύμα

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος θέρμανσης

Το κόστος θέρμανσης δεν είναι το ίδιο για όλους, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι που καθορίζουν την τιμή της κάθε κιλοβατόρας που θα χρειαστεί για θέρμανση με κλιματιστικό ή την ποσότητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου που θα απαιτηθεί για να λειτουργήσει ο καυστήρας του καλοριφέρ.

Το κόστος θέρμανσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

• Τα χαρακτηριστικά του σπιτιού (μέγεθος, όροφος)

• Τη γεωγραφική περιοχή και τη θερμοκρασία της

• Τη διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής θερμοκρασίας

• Τη μόνωση (κουφώματα, μόνωση ταράτσας κ.λπ.)

• Το μέσο θέρμανσης

• Τις ώρες λειτουργίας κάθε μέρα

Πώς υπολογίζεται το κόστος θέρμανσης

Τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται κανείς για να υπολογίσει το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει για τη θέρμανση είναι τρία:

• Πόση ενέργεια καταναλώνει το μέσο θέρμανσης (kWh ή λίτρα/ώρα)

• Πόσες ώρες θα δουλεύει

• Την τιμή της ενέργειας ή το κόστος του καυσίμου

Το κόστος για κάθε μέθοδο θέρμανσης

Καλοριφέρ με πετρέλαιο: Συνήθως για ένα μέσο σπίτι -περίπου 80 τ.μ.- απαιτούνται περίπου 100 λίτρα πετραλαίου το μήνα για τη θέρμανση. Με την τιμή να κυμαίνεται από 1,10 έως 1,20 ευρώ ανά λίτρο, υπολογίζεται ότι μηνιαίως η θέρμανση με καυστήρα πετρελαίου κοστίζει 110-120 ευρώ. Συνεπώς για το τετράμηνο του χειμώνα, θα ξοδέψει κανείς από 440-480 ευρώ.

Καλοριφέρ με φυσικό αέριο: Πρόκειται για αρκετά πιο φθηνή επιλογή, αν οι τιμές του φυσικού αερίου κρατηθούν χαμηλά. Το τελικό κόστος εξαρτάται από το τιμολόγιο που έχει ο κάθε καταναλωτής, ωστόσο μια μέση τιμή κυμαίνεται στα 50 ευρώ το μήνα, με το συνολικό κόστος για το 4μηνο να φτάνει στα 200 ευρώ.

Κλιματιστικό: Υπάρχει και αυτή η επιλογή θέρμανσης, με την τιμή να καθορίζεται από το τιμολόγιο ρεύματος του κάθε καταναλωτή, αλλά και από την ενεργειακή απόδοση των κλιματιστικών που θα χρησιμοποιήσει. Τα νέας τεχνολογίας κλιματιστικά χρειάζονται περίπου 10 kWh ημερησίως, με τη συνολική κατανάλωση του μήνα να φτάνει στις 300kWh, που σε χρήματα μεταφράζεται σε περίπου 30 ευρώ το μήνα ή 120 ευρώ για το χειμωνιάτικο τετράμηνο.

Αερόθερμο ρεύματος: Είναι από τις πιο κοστοβόρες μεθόδους θέρμανσης και κυρίως χρησιμοποιείται σε μικρούς χώρους για λίγες ώρες. Συνήθως απαιτούνται περισσότερες συσκευές για να καλύψουν μεγάλους χώρους, κάτι που ανεβάζει υπερβολικά το κόστος. Για ένα σπίτι 80 τ.μ. το κόστος υπολογίζεται σε περίπου 150 ευρώ το μήνα, συνεπώς φτάνει στα 600 ευρώ για το 4μηνο.