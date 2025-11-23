newspaper
Συναγερμός στη Λιθουανία: «Ύποπτα» αερόστατα έκλεισαν ξανά το αεροδρόμιο στο Βίλνιους
Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα
23 Νοεμβρίου 2025 | 20:59

Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα

Με το πετρέλαιο πάντως να παραμένει σε σχετικά ακριβό, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με πριν από λίγες εβδομάδες είναι οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τους καταναλωτές να αναζητούν άλλους τρόπους θέρμανσης για τον χειμώνα που έρχεται.

Οι πρώτες παραγγελίες για πετρέλαιο

Με το χειμώνα να ξεκινά και επισήμως σε λίγες μέρες, τα νοικοκυριά εντείνουν τις παραγγελίες τους σε πετρέλαιο θέρμανσης.

Αν και οι καλές για την εποχή θερμοκρασίες έδωσαν μια «ανάσα» στα νοικοκυριά, η αλλαγή του καιρού οδηγεί όλο και περισσότερους στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Οι τιμές εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με πριν από λίγες εβδομάδες. Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά κοστολογείται κατά μέσο όρο γύρω στο 1,17 με 1,18 ευρώ το λίτρο.

Αναζητούν άλλες λύσεις

Με το πετρέλαιο πάντως να παραμένει σε σχετικά ακριβό, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες προκειμένου να ζεσταθούν.

Οι οικονομικές σόμπες τύπου χαλαζία ξεκινούν από περίπου 40 ευρώ και φτάνουν έως τα 80, καλύπτοντας βασικές ανάγκες θέρμανσης. Όμως, για πιο αποδοτικές επιλογές, με υψηλότερη ισχύ και καλύτερη θερμική απόδοση θα πρέπει κανείς να ξοδέψει πάνω από 200 ευρώ.

Τιμές για σόμπες

Οικονομική επιλογή (έως 2.400 W) από 40 έως 80 ευρώ

Μεσαία επιλογή (έως 3 000W) – περίπου 60 έως 150 ευρώ

Ανώτερης απόδοσης επιλογή – από 180 ευρώ

Στροφή σε φυσική θέρμανση

Με το χειμώνα προ των πυλών πολλοί είναι οι καταναλωτές που στρέφονται και σε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, με τα ξύλα και τα πέλετ να κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Η τιμή μάλιστα του κυβικού θεωρείται εξαιρετικά συμφέρουσα.

Ειδικότερα, η τιμή για το ξύλο ελιάς διαμορφώνεται στα 154 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ το ξύλο δρυός κοστίζει 140 ευρώ στον καταναλωτή.

Η πιο οικονομική λύση παραμένει το πεύκο, με 126 ευρώ το κυβικό.

Παράλληλα, μια παλέτα πέλετ –ανάλογα με την ποιότητα– κυμαίνεται από 450 έως και 520 ευρώ.

Για κάποιους ωστόσο οποιαδήποτε μορφή θέρμανσης παραμένει απλησίαστη, καθώς η ακρίβεια και η ανάγκη να βγει ο προϋπολογισμός του κάθε νοικυριού έχει μετατρέψει τη θέρμανση σε πολυτέλεια.

World
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

ΕΕ: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας
Οικονομία 23.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας - Το χάσμα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης

Περισσότεροι από 72 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ χαρακτηρίστηκαν ως «κινδυνεύοντες από φτώχεια» το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 16,2% του πληθυσμού.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday
Τέσσερις Κυριακές 23.11.25

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά εν όψει των εορτών.

Σύνταξη
Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα
Οικονομία 23.11.25

Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει στην εργασία - Το πρόβλημα το έχουν τελικά οι εργοδότες

Η Gen Z δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να τους βοηθήσουν να μάθουν να εργάζονται  

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
Αθέμιτες πρακτικές 23.11.25

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της Booking

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε και από την έδρα της Χετάφε φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ ισόπαλα έληξαν τα ματς της Οβιέδο με τη Ράγιο και της Μπέτις με τη Χιρόνα.

Σύνταξη
Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 23.11.25

Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε τόση αυτοπεποίθηση στον Τιν Γεντβάι, ώστε ο Κροάτης να μην αρκείται απλά να παίζει συντηρητικά σε μία θέση που δεν ένιωθε ποτέ πολύ άνετα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 
Imagine 23.11.25

Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ μίλησε για το άτιτλο ακόμη ντοκιμαντέρ που θέλει να αναδείξει την «πιο επίκαιρη από ποτέ» τελευταία συνέντευξη του Τζον Λένον πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ίντερ – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Ίντερ – Μίλαν

LIVE: Ίντερ – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Μίλαν για τη 12η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ
«Πέρασαν κόκκινη γραμμή» 23.11.25

Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη δολοφονία του Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ, με πλήγμα στα προάστια της Βηρυτού. Προειδοποιεί για κλιμάκωση η οργάνωση.

Σύνταξη
Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα
On Field 23.11.25

Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα

Η Άρσεναλ δείχνει πανέτοιμη να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε πέρυσι, καθώς η άνετη επικράτηση και στο ντέρμπι του Λονδίνου στέλνει το «μήνυμα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ
Αλλαγή 23.11.25

Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ

Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων και Υδάτων καταγράφει τον αριθμό των παροχών στις κατηγορίες των προϊόντων, στα ειδικά ή «πράσινα», στα σταθερά ή «μπλε» και στα κυμαινόμενα ή «κίτρινα».

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τζουμέρκα: Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας – Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας
Δραματική κατάσταση 23.11.25

Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας στα Τζουμέρκα - Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας

Μεγάλες καταστροφές στη δυτική Ελλάδα άφησε πίσω η κακοκαιρία που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες την περιοχή. Ξενώνας στα Τζουμέρκα έχει πάρει κλίση και κινδυνεύει να πέσει. Πτώση της θερμοκρασίας και νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.

Σύνταξη
Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
Ανταγωνισμός 23.11.25

Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας

Σε μια προσπάθεια να σπάσουν την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα των ορυκτών, οι χώρες σε όλο τον κόσμο στρέφονται όλο και περισσότερο προς την…κατεψυγμένη και αραιοκατοικημένη βόρεια πολική περιοχή

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον… έσβησε την κακή εικόνα, με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 73′ (vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον… έσβησε την κακή εικόνα, με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 73′ (vid)

Με την ψυχή στο στόμα ο ΠΑΟΚ, νίκησε 3-0 την Κηφισιά που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 73’ λόγω αποβολής του Σόουζα. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με αυτογκόλ και καθάρισαν με τον Τάισον στο 88’ και στο 90+3’. Κλειδί ο Παβλένκα

Σύνταξη
Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»
«Περιορισμένη πρόσβαση» 23.11.25

Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΑΕΚ – Άρης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Άρης

LIVE: ΑΕΚ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Άρης για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων» ανέφερε ο Δένδιας.

Σύνταξη
Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής

«Το μεγαλείο του ανθρώπου δεν μετριέται σε όσα αποκτά, αλλά σε όσα είναι πρόθυμος να θυσιάσει», τόνισε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύνταξη
Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη»

Σύνταξη
Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK αποκάλυψε πως πεθαίνει – «Μάχη με το αίμα μου»
Πόνος σε λέξεις 23.11.25

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK αποκάλυψε πως πεθαίνει – «Μάχη με το αίμα μου»

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, η 35χρονη κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή του δολοφονηθέντος Προέδρου αποκάλυψε ότι πάσχει από ανίατη λευχαιμία σε ένα συγκλονιστικό άρθρο στο New Yorker

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Το σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»
Τι αλλάζει 23.11.25

Το γερμανικό σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»

Ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία προωθεί νομοσχέδιο για την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών - Τι θα γίνει με την υποχρεωτική στρατολόγηση, εναντιώνεται η Αριστερά, τι λένε οι νέοι

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος με όσα είδε στη νίκη του Παναθηναϊκού στις Σέρρες, ωστόσο ο Ισπανός επεσήμανε ότι η ομάδα του έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Σύνταξη
Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά
Την ανηφόρα 23.11.25

Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά

Σε πανελλαδικό επίπεδο οι τιμές έχουν ανέβει από το 2019 κατά 24%, την ώρα που το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει ενισχυθεί κατά μόλις 6%

Σύνταξη
Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;
Αναβολή στην αναβολή 23.11.25

Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;

Τέσσερις μήνες πριν την κυκλοφορία της ταινίας των Κέντρικ Λαμάρ, Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, ο προγραμματισμός αλλάζει και πάλι, αυτή τη φορά χωρίς να έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
