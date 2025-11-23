Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα

Ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με πριν από λίγες εβδομάδες είναι οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τους καταναλωτές να αναζητούν άλλους τρόπους θέρμανσης για τον χειμώνα που έρχεται.

Οι πρώτες παραγγελίες για πετρέλαιο

Με το χειμώνα να ξεκινά και επισήμως σε λίγες μέρες, τα νοικοκυριά εντείνουν τις παραγγελίες τους σε πετρέλαιο θέρμανσης.

Αν και οι καλές για την εποχή θερμοκρασίες έδωσαν μια «ανάσα» στα νοικοκυριά, η αλλαγή του καιρού οδηγεί όλο και περισσότερους στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Οι τιμές εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με πριν από λίγες εβδομάδες. Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά κοστολογείται κατά μέσο όρο γύρω στο 1,17 με 1,18 ευρώ το λίτρο.

Αναζητούν άλλες λύσεις

Με το πετρέλαιο πάντως να παραμένει σε σχετικά ακριβό, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες προκειμένου να ζεσταθούν.

Οι οικονομικές σόμπες τύπου χαλαζία ξεκινούν από περίπου 40 ευρώ και φτάνουν έως τα 80, καλύπτοντας βασικές ανάγκες θέρμανσης. Όμως, για πιο αποδοτικές επιλογές, με υψηλότερη ισχύ και καλύτερη θερμική απόδοση θα πρέπει κανείς να ξοδέψει πάνω από 200 ευρώ.

Τιμές για σόμπες

Οικονομική επιλογή (έως 2.400 W) από 40 έως 80 ευρώ

Μεσαία επιλογή (έως 3 000W) – περίπου 60 έως 150 ευρώ

Ανώτερης απόδοσης επιλογή – από 180 ευρώ

Στροφή σε φυσική θέρμανση

Με το χειμώνα προ των πυλών πολλοί είναι οι καταναλωτές που στρέφονται και σε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, με τα ξύλα και τα πέλετ να κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Η τιμή μάλιστα του κυβικού θεωρείται εξαιρετικά συμφέρουσα.

Ειδικότερα, η τιμή για το ξύλο ελιάς διαμορφώνεται στα 154 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ το ξύλο δρυός κοστίζει 140 ευρώ στον καταναλωτή.

Η πιο οικονομική λύση παραμένει το πεύκο, με 126 ευρώ το κυβικό.

Παράλληλα, μια παλέτα πέλετ –ανάλογα με την ποιότητα– κυμαίνεται από 450 έως και 520 ευρώ.

Για κάποιους ωστόσο οποιαδήποτε μορφή θέρμανσης παραμένει απλησίαστη, καθώς η ακρίβεια και η ανάγκη να βγει ο προϋπολογισμός του κάθε νοικυριού έχει μετατρέψει τη θέρμανση σε πολυτέλεια.