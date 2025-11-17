newspaper
17.11.2025 | 07:58
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε
Οικονομικές Ειδήσεις 17 Νοεμβρίου 2025 | 08:25

Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε

Συνωστισμός επικρατεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για το επίδομα θέρμανσης - Τα μικρά αλλά κρίσιμα λάθη στις αιτήσεις που απειλούν να αφήσουν αρκετούς δικαιούχους χωρίς την ενίσχυση.

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Spotlight

Ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ,  μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, κάτι που αποτελεί ενδεικτικό της μεγάλης ανάγκης των πολιτών για οικονομική ενίσχυση ενόψει του χειμώνα. Το ποσό κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φτάνει ακόμη και τα 1.200 ευρώ για κατοίκους περιοχών με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οι αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης έχουν ξεπεράσει τις 550.000,  με επτά στις δέκα να αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης.

Η διαδικασία υποβολής παραμένει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η προκαταβολή —το 60% του περσινού επιδόματος— αναμένεται να πιστωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή καθώς μικρά αλλά κρίσιμα λάθη στις αιτήσεις απειλούν να αφήσουν αρκετούς δικαιούχους χωρίς επίδομα θέρμανσης.

Επίδομα θέρμανσης: Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε

Τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών με κίνδυνο να χάσουν την ενίσχυση είναι τα εξής:

1.  Λάθος ΙΒΑΝ από παντρεμένους

Έγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Θα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός ΙΒΑΝ που ανήκει στο πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

2. Παραστατικά αγοράς με ξένο ΑΦΜ

Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο ΑΦΜ της συζύγου (ή το αντίστροφο) και όχι του δικαιούχου που υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων και η αίτηση θα «κολλήσει». Για να λυθεί το πρόβλημα και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει οι δικαιούχοι να προχωρήσουν εγκαίρως σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

  • Ανάκληση και νέα αίτηση από το πρόσωπο που εμφανίζεται στα παραστατικά (έως 5/12/2025).
  • Διόρθωση του ΑΦΜ από τον προμηθευτή μέσα σε 14 ημέρες από την αγορά.

3. Πρόβλημα με κοινά ρολόγια

Πρόβλημα παρατηρείται και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ  από το ΑΦΜ του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η επιδότηση χάνεται, αν δεν γίνουν εγκαίρως διορθώσεις.

4. Δικαιούχοι ΚΟΤ δεν παίρνουν επίδομα για ηλεκτρικό ρεύμα

Τα νοικοκυριά του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου δεν δικαιούνται επίδομα για ηλεκτρικό ρεύμα ως μορφή θέρμανσης. Όταν καταθέτουν αίτηση για ρεύμα, αυτή απορρίπτεται.
Η λύση είναι αίτηση για άλλο καύσιμο, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης.

Αποθήκευση Ενέργειας
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με την Ukrhydroenergo για έργα αντλησιοταμίευσης 1,5 δισ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με την Ukrhydroenergo για έργα αντλησιοταμίευσης 1,5 δισ.

Vita.gr
Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας
Στοιχεία Eurostat 17.11.25

Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας

Η Ελλάδα παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη, αλλά το επενδυτικό κενό παραμένει σημαντικό - Μεγάλο το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων: Οι μεγάλοι «παίκτες» της οικονομίας και η κατάταξη της Ελλάδας
Πάνω και κάτω 16.11.25

Οι μεγάλοι «παίκτες» της ευρωπαϊκής οικονομίας και το «σπριντ» της Ελλάδας για να… μην χάσει το τρένο

Στην Ευρώπη φιλοξενούνται μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίως. Όμως, οι οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διευρύνονται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Travel Tuesday»: Η ταξιδιωτική βιομηχανία ετοιμάζει τη δική της «απάντηση» στην Black Friday
Δεκέμβριος 2025 16.11.25

Η «Travel Tuesday» έρχεται προσφέροντας μεγάλες εκπτώσεις - Μικρές συμβουλές για την παγκόσμια γιορτή ταξιδιού

Μετά τον αγοραστικό πυρετό της «Black Friday» και της «Cyber Monday» η ταξιδιωτική βιομηχανία ετοιμάζει τη δική της «απάντηση» μπαίνοντας στο χορό των προσφορών με την «Travel Tuesday».

Σύνταξη
Δημογραφικό: Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% – «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% - «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η εξέλιξη των φυσικών ισοζυγίων στην Ελλάδα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποδεικνύουν ότι η γήρανση του πληθυσμού είναι ίσως το οξύτερο πρόβλημα των επόμενων δεκαετιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Εκτός σχεδίου δόμηση: Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων – Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση
Εκτός σχεδίου 16.11.25

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων - Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση

Τελευταία ευκαιρία για άδειες μικρών οικοπέδων επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Παράταση έως 30.6.2026 για προεγκρίσεις και αιτήσεις βεβαιώσεων για εκτός σχεδίου δόμηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Πολίτες στο έλεος των funds: Αθέμιτες πρακτικές και απουσία προστασίας απ’ το κράτος
Οικονομία 16.11.25

Πολίτες στο έλεος των funds: Αθέμιτες πρακτικές και απουσία προστασίας απ’ το κράτος

Καμπανάκι απ' την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων προς την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδας για αθέμιτες πρακτικές εκ μέρους συγκεκριμένων εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων που εκπροσωπούν τα funds στη χώρα μας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, αφήνοντας την αγορά ασύδοτη και την κοινωνία εκτεθειμένη

Σύνταξη
Ecofin: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol
Επιβολή δασμών 16.11.25

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση Ecofin για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol

Όλα τα μικροδέματα από τρίτες χώρες θα περνούν πλέον από κανονικές τελωνειακές διαδικασίες, με επιβολή δασμών και προβλεπόμενων τελών διαχείρισης, αποφάσισε την Πέμπτη το Ecofin

Σύνταξη
Πως είδαν οι ΗΠΑ την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέσα από τα μάτια των εν Ελλάδι διπλωματών τους
Πολιτική 17.11.25

Πως είδαν οι ΗΠΑ την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέσα από τα μάτια των εν Ελλάδι διπλωματών τους

Διχασμένοι εμφανίζονται οι Αμερικανοί διπλωμάτες της εποχής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ποια ήταν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και πως επηρέασαν τη σχέση του στρατιωτικού κράτους με τη Χούντα των συνταγματαρχών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης για Πολυτεχνείο: Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες στεκόμαστε όρθιοι
Επικαιρότητα 17.11.25

Στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο - Το μήνυμα Ανδρουλάκη

«Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο μήνυμά του για το Πολυτεχνείο

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες – Εξαπατούσαν και επιχειρήσεις, πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα
Ελλάδα 17.11.25

Νέα στοιχεία για τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες – Εξαπατούσαν και επιχειρήσεις, πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα

Ανάμεσα στα 45 μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν για τηλεφωνικές απάτες είναι και μια 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με σπουδαίες διακρίσεις της οποίας ο ρόλος ήταν υποστηρικτικός

Σύνταξη
«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή
Culture Live 17.11.25

«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή

Από μαρτυρίες φοιτητών και καθημερινών πολιτών μέχρι ανταποκρίσεις ξένων δημοσιογράφων και ανθρώπων που βασανίστηκαν, αυτά τα ντοκιμαντέρ θα μας θυμίζουν πάντα την αλήθεια και το νόημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Είχε ασκηθεί βία στα θύματα» – Τι υποστηρίζει το φερόμενο αρχηγικό μέλος
Ελλάδα 17.11.25

Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Είχε ασκηθεί βία στα θύματα» – Τι υποστηρίζει το φερόμενο αρχηγικό μέλος

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι απανωτές αποκαλύψεις για την δράση του κυκλώματος που υποσχόταν «χρυσές» επενδύσεις στο καζίνο και κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 1 εκ ευρώ.

Σύνταξη
Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τον Δεκέμβριο, υπάρχει ρεαλιστικός κίνδυνος να μείνουμε εκτός», δηλώνει ο γενικός διευθυντής της Φιορεντίνα Αλεσάντρο Φεράρι

Βάιος Μπαλάφας
Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας
Νέος εχθρός 17.11.25

Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας

Ο ανταγωνισμός Λονδίνου και Μόσχας εκτείνεται στην αυτοκρατορική εποχή, αλλά ο πόλεμος της Ουκρανίας έφερε τις σχέσεις σε νέο χαμηλό, με την Βρετανία να παίρνει τη θέση που κατείχαν ανέκαθεν οι ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Αναλυτικά τα δρομολόγια 17.11.25

Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης - Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια του Μετρό, των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Σύνταξη
Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ελλάδα 17.11.25

Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

