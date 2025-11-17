Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε

Ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, κάτι που αποτελεί ενδεικτικό της μεγάλης ανάγκης των πολιτών για οικονομική ενίσχυση ενόψει του χειμώνα. Το ποσό κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φτάνει ακόμη και τα 1.200 ευρώ για κατοίκους περιοχών με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οι αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης έχουν ξεπεράσει τις 550.000, με επτά στις δέκα να αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης.

Η διαδικασία υποβολής παραμένει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η προκαταβολή —το 60% του περσινού επιδόματος— αναμένεται να πιστωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή καθώς μικρά αλλά κρίσιμα λάθη στις αιτήσεις απειλούν να αφήσουν αρκετούς δικαιούχους χωρίς επίδομα θέρμανσης.

Επίδομα θέρμανσης: Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε

Τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών με κίνδυνο να χάσουν την ενίσχυση είναι τα εξής:

1. Λάθος ΙΒΑΝ από παντρεμένους

Έγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Θα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός ΙΒΑΝ που ανήκει στο πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

2. Παραστατικά αγοράς με ξένο ΑΦΜ

Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο ΑΦΜ της συζύγου (ή το αντίστροφο) και όχι του δικαιούχου που υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων και η αίτηση θα «κολλήσει». Για να λυθεί το πρόβλημα και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει οι δικαιούχοι να προχωρήσουν εγκαίρως σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

Ανάκληση και νέα αίτηση από το πρόσωπο που εμφανίζεται στα παραστατικά (έως 5/12/2025).

Διόρθωση του ΑΦΜ από τον προμηθευτή μέσα σε 14 ημέρες από την αγορά.

3. Πρόβλημα με κοινά ρολόγια

Πρόβλημα παρατηρείται και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ από το ΑΦΜ του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η επιδότηση χάνεται, αν δεν γίνουν εγκαίρως διορθώσεις.

4. Δικαιούχοι ΚΟΤ δεν παίρνουν επίδομα για ηλεκτρικό ρεύμα

Τα νοικοκυριά του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου δεν δικαιούνται επίδομα για ηλεκτρικό ρεύμα ως μορφή θέρμανσης. Όταν καταθέτουν αίτηση για ρεύμα, αυτή απορρίπτεται.

Η λύση είναι αίτηση για άλλο καύσιμο, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης.