Βήμα – βήμα η υποβολή αιτήσεων επιδόματος θέρμανσης
Οικονομία 16 Νοεμβρίου 2025 | 17:00

Οι προθεσμίες, τα κριτήρια, οι παγίδες, οι πληρωμές – Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 522.410 αιτήσεις

Ντίνος Σιωμόπουλος
Μαζικά υποβάλλονται από την περασμένη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyΘέρμανση (www.aade.gr) οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, με τους πολίτες να καλούνται να επιλέξουν, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να θερμανθούν κατά την περίοδο 2025-2026. Ουσιαστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής δηλώνει ο ενδιαφερόμενος αν θα χρησιμοποιήσει πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλες μορφές ενέργειας όπως είναι το φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα καυσόξυλα ή τη βιομάζα (πέλετ) ή το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η αναλογία αιτήσεων για ρεύμα σε σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα είναι περίπου 1 προς 3, ενώ χιλιάδες είναι οι αιτήσεις που απορρίπτονται για διάφορους λόγους οι οποίοι και αναγράφονται στην τελική απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Μέσα σε 6 ημέρες και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως τις 16:00 του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν γίνει αποδεκτές ανέρχονται σε 522.410, εκ των οποίων 378.398 αφορούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ή λοιπά καύσιμα και 144.012 ηλεκτρική ενέργεια. Συνολικά και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 5 Δεκεμβρίου 2025, ο αριθμός των δικαιούχων νοικοκυριών θα ανέλθει σε περίπου 1.300.000. Μετά την ημερομηνία αυτή και εφόσον το υπουργείο Οικονομικών δεν προχωρήσει σε κάποια παράταση, καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή ακόμη και αν κάποιος είναι πραγματικά δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης.

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος για μία ακόμη χρονιά παρουσιάζει σε εικόνες και βάσει πραγματικών στοιχείων βήμα – βήμα τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης και επισημαίνει όλα εκείνα τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να μην απορριφθεί η αίτησή τους και το βασικότερο να λάβουν το επίδομα που τους αναλογεί για το καύσιμο που θα χρησιμοποιήσουν για να ζεσταθούν.

Για να υποβάλει κάποιος αίτηση αρκεί να μπει στην κεντρική ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr) και να επιλέξει την εφαρμογή MyΘέρμανση. H διαδικασία από εκεί και πέρα είναι αρκετά απλή αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που θα αναγραφούν.

Αφού επιλεγεί το πεδίο «Υποβολή Αίτησης», στη συνέχεια ζητούνται οι κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet (οι ίδιοι που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων) και στη συνέχεια θα πρέπει κάποιος να επιλέξει το πεδίο «Νέα Αίτηση».

Με το που θα εμφανιστεί η νέα αίτηση το πρώτο στοιχείο που ζητάει η εφαρμογή είναι να επιλέξει ο ενδιαφερόμενος το καύσιμο που θα χρησιμοποιήσει για να ζεσταθεί και για το οποίο θα επιδοτηθεί. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξει το σωστό καύσιμο διαφορετικά μπορεί είτε να επιδοτηθεί για πολύ λιγότερα είτε να μην επιδοτηθεί καθόλου αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

Αμέσως παρακάτω βρίσκεται το πλαίσιο όπου πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός παροχής του ρεύματος της 1ης κατοικίας για την οποία θα ζητηθεί η επιδότηση. Θα πρέπει ο δικαιούχος να αναγράψει τα πρώτα 9 ψηφία όπως αυτά εμφανίζονται στον λογαριασμό ρεύματος. Προσοχή ο αριθμός παροχής θα πρέπει αποκλειστικά να αφορά κατοικία. Οτιδήποτε άλλο θα οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης.

Μόλις συμπληρωθούν τα πρώτα 9 ψηφία του αριθμού παροχής αυτόματα θα εμφανιστεί η διεύθυνση κατοικία και ο οικισμός ή η πόλη που βρίσκεται το ακίνητο καθώς και ο Ταχυδρομικός Κώδικας της κατοικίας.

Στη συνέχεια επιλέγεται αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη. Αν το ακίνητο είναι μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρούμενο θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή ή εκείνου που παραχώρησε το ακίνητο.

Ακολούθως θα δηλωθούν τα τετραγωνικά της κατοικίας όπως έχουν αναγραφεί στη φορολογική δήλωση και στο έντυπο Ε9 και τέλος αν το ακίνητο είναι σε πολυκατοικία ή όχι.

Αυτά είναι και τα στοιχεία που ζητάει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να προχωρήσει η αίτηση. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνει ο αιτών είναι να κάνει κλικ στο τετραγωνάκι που αφορά την αποδοχή ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή. Χωρίς αυτό το κλικ – αποδοχή δεν μπορεί να υποβληθεί η δήλωση.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πατάει το κουμπί υποβολής της αίτησης και αμέσως του εμφανίζει το αποτέλεσμα. Αν έχει γίνει αποδεκτή θα υπάρχει μία ολόκληρη εικόνα διαφορετικά αν είναι απορριπτική η απάντηση θα εξηγείται και ο λόγος. Ο συνηθέστερος λόγος απόρριψης είναι τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια και δευτερευόντως αν ο φορολογούμενος έχει στην κατοχή του πάνω από 2 οχήματα ή εμπίπτει στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

  •  Εισοδηματικά: Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, πραγματικό και τεκμαρτό, έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
  •  Ακίνητη Περιουσία: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες συν 40.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Στα βήματα που παρουσιάζει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος εμφανίζονται όλες οι διαδικασίες αναλυτικά και το βασικότερο τα σημεία εκείνα που πρέπει να προσέξει ο αιτών προκειμένου να μην απορριφθεί η αίτησή του για διαδικαστικούς λόγους.

Ημερομηνίες πληρωμών

Η πρώτη δόση του επιδόματος θα καταβληθεί έως την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 ως εξής: Οι παλαιοί δικαιούχοι θα λάβουν το 60% του επιδόματος θέρμανσης που είχαν λάβει κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025 ή το σύνολο για την ποσότητα πετρελαίου που έχουν προμηθευτεί από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2025. Οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν το 50% του ποσού που δικαιούνται με ελάχιστο ποσό τα 80 ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί έως 29 Μαΐου 2026 για αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 30 Μαρτίου 2026 και έως 31 Ιουλίου 2026 για το φυσικό αέριο και για τηλεθέρμανση.

Προσοχή: Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης ή μόνο θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή μόνο ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: ot.gr

