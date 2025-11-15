newspaper
15.11.2025 | 18:57
Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
15.11.2025 | 15:51
ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένοι για 10 λεπτά οι συρμοί την Κυριακή - Ο λόγος
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Νοεμβρίου 2025 | 18:22

Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός

Το επίδομα θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Spotlight

Η κυβέρνηση επισπεύδει κατά μία εβδομάδα την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ, επιδιώκοντας να στηρίξει πιο άμεσα τους χαμηλοσυνταξιούχους και όσους λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα.

Η συγκεκριμένη πληρωμή, που αφορά περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες με περιορισμένα εισοδήματα και περιουσιακά όρια, αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τους πιο ευάλωτους.

Το ποσό θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Δικαιούχοι είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι, άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω που δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα ένσημα.

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αφορά επίσης όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν περάσει την απαιτούμενη αξιολόγηση.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, μεμονωμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν 250 ευρώ, ενώ τα ζευγάρια δικαιούνται 500 ευρώ.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε κάποια αίτηση. Έτσι τον Νοέμβριο πέραν από την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς και η νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Τα κριτήρια για το επίδομα

Το ποσό θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι προϋποθέσεις για το επίδομα είναι:

Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης

Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Οι δικαιούχοι

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης:

Στους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

Στους δικαιούχους:

-σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν. 1296/1982 (Α’ 128),

-επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016,
των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018 (Α’ 30), περί παροχών και υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία,

-του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνο

-τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 334/1988 (Α’ 154), περί ποσοστού αναπηρίας, του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007 (Α’ 210), του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α’ 68), τα οποία επιδόματα των υποπερ. βδ’, βε’ και βστ’ χορηγούνται από τον e-ΕΦΚΑ και των επιδομάτων των άρθρων 54Α του ΠΔ 169/2007 (Α΄210), 100 έως 103 του ΠΔ 168/2007 (Α’ 209), τα οποία καταβάλλονται από το Δημόσιο.

-Στα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα της υποπερ. βγ) της περ. β) για τον μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μήνα αυτού.

-Στους ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 4538/2018 (Α’ 85), περί παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς.

Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Γιατί το κυβερνητικό αφήγημα, το περιβόητο «success story», είναι θεμελιωδώς κενό, την ίδια στιγμή που οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες είναι εν πολλοίς εγκαταλελειμμένες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αγρότες: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους
Agro-in 15.11.25

Σε αναβρασμό οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους

Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέβηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα - Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για το πώς θα συνεχίσουν

Σύνταξη
Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Ο ρόλος της AI
Αλλάζουν οι ισορροπίες 15.11.25

Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Ο ρόλος της AI

H ζήτηση στον τομέα της τεχνολογίας στις ανεπτυγμένες οικονομίες βαίνει μειούμενη λόγω και της AI, ωστόσο σε κράτη της Μέσης Ανατολής και σε αναδυόμενες αγορές οι αγγελίες αυξάνονται θεαματικά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόθεν Έσχες: Εκπνέει η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες – Δεν θα δοθεί άλλη παράταση
Τα βήματα 15.11.25

Εκπνέει η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες - Δεν θα δοθεί άλλη παράταση

Η καταληκτική ημερομηνία για το Πόθεν Έσχες μεταφέρεται τη Δευτέρα 17/11 καθώς συνέπεσε με μη εργάσιμη ημέρα, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης ή ξεχωριστή παράταση

Σύνταξη
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]
Έρευνα 15.11.25

Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]

Πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Αναβάθμιση 15.11.25

4+1 βήματα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Σύνταξη
Λίβανος: Προσφεύγει στο Σ.Α. του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ – Κατασκευάζει τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα
Από τις IDF 15.11.25

Λίβανος: Προσφεύγει στο Σ.Α. του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ – Κατασκευάζει τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα

Το τείχος κατασκευάζεται κατά μήκος της «Μπλε Γραμμής», που ορίστηκε από τον ΟΗΕ μετά την κατάπαυση πυρός. Ο Λίβανος υποστηρίζει ότι παραβιάζει την κυριαρχία του.

Σύνταξη
Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ
Ελλάδα 15.11.25

Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ

Οι 4 συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της ομάδας που εκτέλεσε τον Γιάννη Λάλα - Οι έρευνες συνεχίζονται για τον ηθικό αυτουργό της μαφιόζικης δολοφονίας του 42χρονου

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)
Μπάσκετ 15.11.25

Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)

Ο Κέντρικ Ρέι ήταν σε εξαιρετική μέρα κι έτσι η η Μύκονος Betsson πήρε πολύτιμη νίκη με 86-77 επί του Πανιωνίου, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει την τελευταία θέση της GBL, χωρίς νικηφόρο αποτέλεσμα

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επανασχεδιασμό του ενεργειακού τομέα στην Ουκρανία, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς
Σε κάθε τομέα 15.11.25

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επανασχεδιασμό του ενεργειακού τομέα στην Ουκρανία, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα διεξαχθεί «πλήρης λογιστικός έλεγχος» των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Επίσης θα ανανεωθούν η ηγεσία τους και οι «εκπροσώπων του κράτους» στα διοικητικά συμβούλια.

Σύνταξη
Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι – Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ
Παραλήρημα 15.11.25

Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι - Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γιον Βόιτ δεν θέλει απλώς να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το Χόλιγουντ ξανά μεγάλο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Δημόσιος Κίνδυνος» θέλει τώρα ο πρώην παρουσιαστής του «The Apprentice» να σώσει μια Νέα Υόρκη που φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα
Μπάσκετ γυναικών 15.11.25

Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα

Παρακολουθήστε σε live streaming τον αγώνα της Εθνικής Γυναικών με τη Βόρεια Μακεδονία για τα προκριματικά του EuroBasket Women 2027.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Ένας στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν θα τον αγαπήσει ποτέ
Έρωτας; Μπα 15.11.25

Ένας στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν θα τον ερωτευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η έκθεση «The State of UK Men» υπογράμμισε τον βαθμό στον οποίο οι άνδρες αισθάνονται απογοητευμένοι από το σύγχρονο τοπίο των σχέσεων, αλλά και τις μισογυνιστικές απόψεις που συμμερίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Γιατί το κυβερνητικό αφήγημα, το περιβόητο «success story», είναι θεμελιωδώς κενό, την ίδια στιγμή που οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες είναι εν πολλοίς εγκαταλελειμμένες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
Ελλάδα 15.11.25

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχία 1599 με προορισμό τη Λάρισα λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου. Τελικά αναχώρησε για τη Λάρισα με καθυστέρηση 90 λεπτών.

Σύνταξη
LIVE: Κύπρος – Αυστρία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Κύπρος – Αυστρία

LIVE: Κύπρος – Αυστρία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κύπρος – Αυστρία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)

Ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού είναι αυτός που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για να αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.

Σύνταξη
Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025
Έως 31 Δεκεμβρίου 15.11.25

Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025

Την ένταξη νέων δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο που λήγει 31.12.2025, ανακοίνωσε το υπουργειο Τουρισμού. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων του προγράμματος

Σύνταξη
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Ελλάδα 15.11.25

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα

Στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από την πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ψυχικά δεν θα επιτρέπονται δημόσιες συναθροίσεις από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ της Κυριακής

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων
Ελλάδα 15.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων

«Ήταν σε ένα τραπέζι ένα ‘βουνό’ από χρήματα, δεσμίδες με 50ευρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μία κουβέρτα» περιγράφει ένα από τα θύματα του κυκλώματος με τον επιχειρηματία να έχει ηγετικό ρόλο

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο
Χάντμπολ 15.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κασάνο για το κρίσιμο πρώτο ματς της φάσης των «32» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από MEGA News.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

