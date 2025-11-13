newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι τιμές, τα τρικ και οι παγίδες
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Νοεμβρίου 2025 | 06:08

Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι τιμές, τα τρικ και οι παγίδες

«Φωτιά» έχει πάρει η πλατφόρμα myΘέρμανση για το επίδομα - Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για να μη χάσουν την ενίσχυση - Σε χαμηλά επίπεδα οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης

Μαρία Βουργάνα, Δήμητρα Σκούφου
«Συνωστισμός» επικρατεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ με τα νοικοκυριά να σπεύδουν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Στην Αττική η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κινείται στο 1,153 ευρώ το λίτρο

Η πλατφόρμα myΘέρμανση άνοιξε το μεσημέρι της Δευτέρας και μέσα στις πρώτες 24 ώρες είχε υποδεχθεί περίπου 190.000 αιτήσεις με επτά στις δέκα να αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης.

Μπορεί η πλατφόρμα myΘέρμανση να έχει πάρει «φωτιά» αλλά οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης μέχρι στιγμής παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα στην Αττική με τις τιμές να έχουν τραβήξει την ανηφόρα τις τελευταίες ημέρες.

Η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, εκτινάχθηκε στα 1,173 ευρώ ανά λίτρο από 1,128 ευρώ που ήταν στις 15 Οκτωβρίου όταν ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη σεζόν 2025-2026.

Στην Αττική η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κινείται στο 1,153 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά οι τιμές ξεπερνούν και το 1,20 ευρώ το λίτρο με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται σε Κυκλάδες (1,298 ευρώ/λίτρο), Δωδεκάνησα (1,274 ευρώ/λίτρο), Κέρκυρα (1,235), Λέσβο (1,234), Κεφαλονιά (1,223). Σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τις τελευταίες τιμοληψίες, βρίσκονται οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης σε Γρεβενά (1,193), Ευρυτανία (1,204), Φωκίδα (1,218). Στην Κρήτη, η υψηλότερη μέση τιμή καταγράφεται στο Ρέθυμνο (1,250 ευρώ το λίτρο).

Αξίζει να σημειωθεί πώς στην έναρξη της σεζόν τα διυλιστήρια τιμολογούσαν το πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στα 0,807 ευρώ ανά λίτρο ενώ χθες η τιμή ήταν περίπου στα 0,848 το λίτρο. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ να παγώσει τα σχέδιά του για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον επόμενο χρόνο, με την τιμή του αργού πετρελαίου Brent να αυξάνεται έως τα 65,2 δολάρια.

Τα οκτώ μέλη της ομάδας παραγωγών πετρελαίου δήλωσαν ότι θα σταματήσουν τυχόν περαιτέρω αυξήσεις στην παραγωγή πετρελαίου τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2026 κάτι που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την εξέλιξη των τιμών διεθνώς και κατ’ επέκταση στην εγχώρια αγορά.

Η προκαταβολή του επιδόματος

Τα νοικοκυριά έχουν χρονικό περιθώριο έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 για να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ενώ πριν από τα Χριστούγεννα θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό την προκαταβολή του επιδόματος που φτάνει στο 60% του ποσού του επιδόματος που είχαν λάβει για τη σεζόν 2024-2025.

Αν και η διαδικασία υποβολής της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης είναι απλή, κρύβει παγίδες τις οποίες θα πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για να μη βρεθούν εκτός επιδόματος.

Λάθη που στοιχίζουν

Τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές με κίνδυνο να χάσουν την ενίσχυση είναι τα εξής:

Εγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Πρέπει να δηλώσουν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος εμφανίζει το όνομα του προσώπου το οποίο υποβάλλει την αίτηση και όχι μόνο του συζύγου του. Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να έχει γίνει πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο ΑΦΜ της συζύγου (ή το αντίστροφο) και όχι του δικαιούχου που υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων και η αίτηση θα «κολλήσει».

Για να λυθεί το πρόβλημα και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει οι δικαιούχοι να προχωρήσουν εγκαίρως σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5 Δεκεμβρίου 2025), να κάνουν ανάκληση της αίτησής τους και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς.

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορούν να ζητήσουν από τον προμηθευτή (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου.

Πρόβλημα παρατηρείται και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ  από το ΑΦΜ του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η επιδότηση χάνεται, αν δεν γίνουν εγκαίρως διορθώσεις.

Νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό. Η αίτησή τους απορρίπτεται καθώς δεν δικαιούνται επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν το σπίτι τους. Εάν θέλουν να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άλλο καύσιμο, π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης.

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

Ανάλυση Ινστιτούτου ΕΝΑ: Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
To οικονομικό «θαύμα» της ΝΔ 12.11.25

Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει σημειώσει «άλμα» στην απασχόληση κάτι που σε κάθε ευκαιρία αναδεικνύεται από την κυβέρνηση ως άλλο ένα success story. Μόνο που σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της σειράς «Focus ENA» η μεγάλη επιτυχία δεν έχει και τόσο λαμπερά χρώματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Levi’s: Γιατί πουλάει τζιν 300 δολαρίων – Η τάση του premium denim 
Οικονομικές Ειδήσεις 12.11.25

Γιατί η Levi’s πουλάει τζιν 300 δολαρίων;

Η Levi’s προσπαθεί να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για premium denim – Η επέκταση, οι γιορτές και μια εξαγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου
ΥΠΕΝ 12.11.25

Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 με τον Κύπριο υπουργό και με τους υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ

Σύνταξη
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;
Συνταξιοδοτικό 12.11.25

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ανέρχονται πλέον σε περίπου 255.000 άτομα και αποτελούν σχεδόν το 1/10 του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων. Πού εργάζονται και ποιο ειναι το προφίλ τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Eurostat: Στην Ελλάδα ο δεύτερος χειρότερος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024
Για το 2024 12.11.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα όσον αφορά στους μισθούς πλήρους απασχόλησης - Ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία

Σημαντικές αυξήσεις (15,5% - 10,2%) καταγράφηκαν στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με τη Eurostat - Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από ό,τι στο Λουξεμβούργο

Σύνταξη
Shein – Temu: Στο Eurogroup οι δασμοί για μικροδέματα από τρίτες χώρες – Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής
Ενίσχυση διαφάνειας 12.11.25

Στο Eurogroup οι δασμοί για Shein και Temu - Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής για μικροδέματα από τρίτες χώρες

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη μεταρρύθμιση για τη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία - Θέσπιση εθνικού τέλους ζητεί ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»
Δείτε φωτογραφίες 12.11.25

Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το φορτίο βρισκόταν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων όταν το εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τα τσιγάρα ήταν σε 169 χαρτοκιβώτια που είχαν αφιχθεί από το Ντουμπάι

Σύνταξη
