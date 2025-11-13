«Συνωστισμός» επικρατεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ με τα νοικοκυριά να σπεύδουν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Στην Αττική η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κινείται στο 1,153 ευρώ το λίτρο

Η πλατφόρμα myΘέρμανση άνοιξε το μεσημέρι της Δευτέρας και μέσα στις πρώτες 24 ώρες είχε υποδεχθεί περίπου 190.000 αιτήσεις με επτά στις δέκα να αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης.

Μπορεί η πλατφόρμα myΘέρμανση να έχει πάρει «φωτιά» αλλά οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης μέχρι στιγμής παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα στην Αττική με τις τιμές να έχουν τραβήξει την ανηφόρα τις τελευταίες ημέρες.

Η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, εκτινάχθηκε στα 1,173 ευρώ ανά λίτρο από 1,128 ευρώ που ήταν στις 15 Οκτωβρίου όταν ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη σεζόν 2025-2026.

Στην Αττική η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κινείται στο 1,153 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά οι τιμές ξεπερνούν και το 1,20 ευρώ το λίτρο με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται σε Κυκλάδες (1,298 ευρώ/λίτρο), Δωδεκάνησα (1,274 ευρώ/λίτρο), Κέρκυρα (1,235), Λέσβο (1,234), Κεφαλονιά (1,223). Σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τις τελευταίες τιμοληψίες, βρίσκονται οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης σε Γρεβενά (1,193), Ευρυτανία (1,204), Φωκίδα (1,218). Στην Κρήτη, η υψηλότερη μέση τιμή καταγράφεται στο Ρέθυμνο (1,250 ευρώ το λίτρο).

Αξίζει να σημειωθεί πώς στην έναρξη της σεζόν τα διυλιστήρια τιμολογούσαν το πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στα 0,807 ευρώ ανά λίτρο ενώ χθες η τιμή ήταν περίπου στα 0,848 το λίτρο. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ να παγώσει τα σχέδιά του για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον επόμενο χρόνο, με την τιμή του αργού πετρελαίου Brent να αυξάνεται έως τα 65,2 δολάρια.

Τα οκτώ μέλη της ομάδας παραγωγών πετρελαίου δήλωσαν ότι θα σταματήσουν τυχόν περαιτέρω αυξήσεις στην παραγωγή πετρελαίου τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2026 κάτι που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την εξέλιξη των τιμών διεθνώς και κατ’ επέκταση στην εγχώρια αγορά.

Η προκαταβολή του επιδόματος

Τα νοικοκυριά έχουν χρονικό περιθώριο έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 για να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ενώ πριν από τα Χριστούγεννα θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό την προκαταβολή του επιδόματος που φτάνει στο 60% του ποσού του επιδόματος που είχαν λάβει για τη σεζόν 2024-2025.

Αν και η διαδικασία υποβολής της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης είναι απλή, κρύβει παγίδες τις οποίες θα πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για να μη βρεθούν εκτός επιδόματος.

Λάθη που στοιχίζουν

Τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές με κίνδυνο να χάσουν την ενίσχυση είναι τα εξής:

Εγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Πρέπει να δηλώσουν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος εμφανίζει το όνομα του προσώπου το οποίο υποβάλλει την αίτηση και όχι μόνο του συζύγου του. Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να έχει γίνει πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο ΑΦΜ της συζύγου (ή το αντίστροφο) και όχι του δικαιούχου που υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων και η αίτηση θα «κολλήσει».

Για να λυθεί το πρόβλημα και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει οι δικαιούχοι να προχωρήσουν εγκαίρως σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5 Δεκεμβρίου 2025), να κάνουν ανάκληση της αίτησής τους και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς.

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορούν να ζητήσουν από τον προμηθευτή (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου.

Πρόβλημα παρατηρείται και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ από το ΑΦΜ του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η επιδότηση χάνεται, αν δεν γίνουν εγκαίρως διορθώσεις.

Νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό. Η αίτησή τους απορρίπτεται καθώς δεν δικαιούνται επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν το σπίτι τους. Εάν θέλουν να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άλλο καύσιμο, π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης.

