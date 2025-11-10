Κούρσα ανόδου ξεκίνησε η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πριν καλά, καλά συμπληρωθεί ένας μήνας από την έναρξη της διάθεσης του.

Η μέση τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, εκτινάχθηκε στα 1,171 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε νησιά και περιοχές όπου το κρύο έχει πιάσει για τα καλά… οι μέσες τιμές κυμαίνονται από τα 1,20 και αγγίζουν και τα 1,30 ευρώ το λίτρο.

Μικρή βοήθεια μπορούν να έχουν τα νοικοκυριά από το επίδομα θέρμανσης, με την πλατφόρμα mythermansi να έχει ανοίξει από σήμερα 10 Νοεμβρίου. Η κυβέρνηση παρά τις αυξήσεις των τιμών έσπευσε να πανηγυρίσει… τη λειτουργία της πλατφόρμας προχωρώντας σε σχετικές αναρτήσεις στα social media.

Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ανεβαίνει

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών η μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στις 9 Νοεμβρίου (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) ήταν στα 1,171 ευρώ ανά λίτρο. Στις 15 Οκτωβρίου οπότε και ξεκίνησε η διάθεση του καυσίμου η μέση τιμή ήταν στα 1,128 ευρώ ανά λίτρο. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξης του 4%.

Η άνοδος του κόστους καταγράφεται την ίδια στιγμή με την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, οπότε και η ζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αρχίσει και τσιμπά…

Οι ακριβότερες περιοχές στο πετρέλαιο θέρμανσης

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών το πετρέλαιο θέρμανσης σε νησιά και σε περιοχές όπου η θερμοκρασία είναι ήδη χαμηλή οι τιμές ξεκινούν από τα περίπου 1,20 ευρώ το λίτρο και βρίσκονται μία ανάσα από τα 1,30 ευρώ το λίτρο.

Πρόκειται για τοπικές αγορές στις οποίες πάντα διαπιστώνονται υψηλότερες τιμές στα υγρά καύσιμα έναντι των υπόλοιπων αγορών στη χώρα. Είναι αγορές με περιορισμένο ανταγωνισμό και υψηλό κόστος μεταφοράς.

Που οφείλεται η άνοδος στις τιμές

Οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών είναι από τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία πωλούν ως είθισται ακριβότερα σε σχέση με τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών.

Οι αυξήσεις οφείλονται στις αντίστοιχες ανατιμήσεις του πετρελαίου που προμηθεύονται τα διυλιστήρια για τη διάθεση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης. Αξίζει να σημειωθεί πώς στις 15 Οκτωβρίου η HELLENiQ ENERGY τιμολογούσε το πετρέλαιο θέρμανσης στα 0,807 ευρώ ανά λίτρο και η Motor Oil στα 0,805 ευρώ ανά λίτρο. Οι αντίστοιχες τιμές στις 8 Νοεμβρίου ήταν στα 0,847 και 0,845 ευρώ ανά λίτρο. Ουσιαστικά πρόκειται για μία αύξηση της τάξης του 4%.

