Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα με χαμηλότερη τιμή κατά 8%
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Οκτωβρίου 2025 | 08:34

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε να διατίθεται από σήμερα 15 Οκτωβρίου - Η χαμηλότερη τιμή της πενταετίας

Χρήστος Κολώνας
ΡεπορτάζΧρήστος Κολώνας
Ανοίγει από σήμερα 15 Οκτωβρίου η αγορά στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Από τη μία οι επιχειρήσεις του κλάδου ελπίζουν σε ενίσχυση των πωλήσεων τους και από την άλλη πλευρά οι οικιακοί καταναλωτές βλέπουν μεν χαμηλή τιμή αλλά ποντάρουν σε ακόμη φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης.

Η χαμηλότερη τιμή στην πενταετία

Οι τιμές για το πετρέλαιο θέρμανσης έχουν διαμορφωθεί από τα μεσάνυχτα. Οι μεγάλες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κυρίως από τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια τους πουλάνε τις ποσότητες προς 1,09 με 1,10 ευρώ ανά λίτρο.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή σε επίπεδο πενταετίας. Και το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται από πέρυσι τέτοια εποχή φθηνότερα κατά περίπου 8%. Πέρυσι είχε ξεκινήσει η διάθεση του στα 1,198 ευρώ ανά λίτρο.

Η τιμή εκκίνησης για τον «βασιλιά» της θέρμανσης είναι η χαμηλότερη σε σχέση με το 2021. Από τη χρονιά εκείνη το πετρέλαιο πωλείται σταθερά πάνω από το 1 ευρώ ανά λίτρο.

Στη διάρκεια της πενταετίας και ιδίως τη διετία της ενεργειακής κρίσης 2022 και 2023 είχε εκτοξευτεί και στα επίπεδα των 1,39 με 1,40 ευρώ ανά λίτρο, αναγκάζοντας τότε τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών να προχωρήσουν στην παροχή έξτρα εκπτώσεων για να χαμηλώσουν το κόστος θέρμανσης.

Η αγορά στο πετρέλαιο θέρμανσης

Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δίνουν μία διπλή εικόνα κατά την πρεμιέρα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Όπως αναφέρουν στον ΟΤ, αφενός στη Βόρεια Ελλάδα και σε άλλες περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες έχουν ξεκινήσει οι παραγγελίες του καυσίμου αφετέρου στην Αθήνα και σε άλλα αστικά κέντρα της νότιας Ελλάδας οι καταναλωτές δεν αγοράζουν. Κι αυτό καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι ήπιες.

Πέραν αυτών, το κλείσιμο της χειμερινής περιόδου 2024-2025, στις 30 Απριλίου, έφερε τιμή στα 1,13 ευρώ ανά λίτρο, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να σπεύσουν να αποθεματοποιήσουν ποσότητες σε πετρέλαιο θέρμανσης.

Πάντως στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης θα διατηρηθούν στα επίπεδα των 1,09 με 1,10 ευρώ ανά λίτρο για αρκετό χρονικό διάστημα. Και αυτό καθώς οι τιμές στο επτρέλαιο μπρεντ κινούνται στα επίπεδα των 62 και 61 δολαρίων το βαρέλι, ενώ προσώρας δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα που να μπορεί να ανατρέψει το σκηνικό.

Προσφορές και δόσεις

Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή προωθητικές ενέργειες για την τόνωση των πωλήσεων τους.

Οι άτοκες δόσεις μέσω πληρωμών με πιστωτικές κάρτες είναι στην αιχμή του δόρατος, ενώ και οι χαμηλότερες τιμές μέσω καρτών πιστότητας είναι επίσης στο πρόγραμμα των προσφορών των επιχειρήσεων.

Πηγή: ΟΤ

