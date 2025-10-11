Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς
Ο «βασιλιάς» της θέρμανσης, το πετρέλαιο θέρμανσης, επιστρέφει στις 15 Οκτωβρίου στην αγορά.
Οι εκτιμήσεις για τις τιμές
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις στελεχών των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να βγει με τιμές γύρω στα 1,10 με 1,11 ευρώ ανά λίτρο.
Με τα σημερινά δεδομένα, καθώς οι τελικές τιμές θα διαμορφωθούν τα μεσάνυχτα της 14ης προς 15ης Οκτωβρίου και αφού μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης από τα 410 ευρώ ανά χίλια λίτρα στα 280 ευρώ ανά χίλια λίτρα, οι τιμές αναμένεται να κυμανθούν στα 1.100 με 1.110 ευρώ ανά χίλια λίτρα ή στα 1,10 με 1,11 ευρώ ανά λίτρο.
Οι τιμές αυτές είναι χαμηλότερες γύρω στο 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χειμερινή σεζόν. Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται κάθε χρόνο από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Απριλίου.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης
Στελέχη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών μιλώντας στον ΟΤ σημειώνουν ότι οι τιμές με τα σημερινά δεδομένα ακολουθούν πτωτική τάση και ενδεχομένως και οι τιμές εκκίνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης να είναι και ελαφρώς χαμηλότερες σε σχέση με τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Δηλαδή ίσως το καύσιμο να βγει στην αγορά και φθηνότερα από τα 1,10 με 1,11 ευρώ ανά λίτρο.
Το πετρέλαιο Μπρεντ κινείται καθοδικά στα επίπεδα των 62,5 με 63 δολάρια το βαρέλι όταν την περίοδο του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου κινούταν στα 68 με 70 δολάρια το βαρέλι.
Τα ίδια στελέχη σημειώνουν ότι οι εξελίξεις στη Γάζα επηρεάζουν και την αγορά πετρελαίου, η οποία τις τελευταίες ημέρες κινήθηκε πτωτικά. Άρα αν δεν σημειωθεί κάποια ανατροπή στις αγορές και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής οι τιμές του πετρελαίου μπρεντ αναμένεται να κινούνται στα τρέχοντας επίπεδα και ίσως και ελαφρώς χαμηλότερα συμπαρασύροντας προς τα κάτω και το πετρέλαιο θέρμανσης.
Οι πωλήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης το 2024 κινήθηκαν ανοδικά με τις εταιρείες εμπορίας να πουλάνε 805.000 μετρικούς τόνους από 786.000 μετρικούς τόνους το 2023. Η αύξηση είναι 2,5%.
Το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου του 2025 οι πωληθείσες ποσότητες ανήλθαν στους 487.000 μετρικούς τόνους από 390.000 τόνους το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι πωλήσεις ήταν σχεδόν 25% πάνω.
Η ζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης
Οι εκτιμήσεις στελεχών των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών αναφορικά με τη ζήτηση σε πετρέλαιο θέρμανσης είναι συγκρατημένες.
Όπως εξηγούν εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ομαλές δεν αναμένεται το πρώτο διάστημα της διάθεσης του καυσίμου να υπάρξει μεγάλη ζήτηση.
Πέραν αυτού, όπως προκύπτει και από τα προαναφερόμενα στοιχεία οι περισσότεροι οικιακοί καταναλωτές έσπευσαν στο τέλος της περσινής σεζόν διάθεσης του καυσίμου να αποθεματοποιήσουν πετρέλαιο θέρμανσης.
Προσφορές και εκπτώσεις
Και φέτος οι μεγάλες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών αναμένεται να προχωρήσουν σε προωθητικές ενέργειας για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
Οι εκπτώσεις μέσω αγορών που θα γίνουν με πιστωτικές κάρτες αλλά και οι δόσεις θα είναι στην αιχμή του δόρατος των προωθητικών ενεργειών. Παράλληλα, εταιρείες διαθέτουν και κάρτες πιστότητας, με τους καταναλωτές να κερδίζουν πόντους αγοράζοντας καύσιμα και στη συνέχεια να τους εξαργυρώνουν επωφελούμενοι χαμηλότερων τιμών.
Πηγή: ot.gr
