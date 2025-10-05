Τη δυνατότητα να εφοδιάσουν τους καυστήρες με πετρέλαιο θέρμανσης θα έχουν τα νοικοκυριά από τα μέσα του Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, στις 15 του μήνα θα αρχίσει η διάθεση ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου

Ο χειμώνας είναι μπροστά και ο οικογενειακός κουμπαράς καταπονημένος από την ακρίβεια θα πρέπει να ανταποκριθεί και στο κόστος θέρμανσης.

Τιμή πετρελαίου θέρμανσης

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να ανοίξει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, μοναδικό βοήθημα στο ενεργειακό κόστος με τη μέση τιμή διάθεσης να υπολογίζεται μεταξύ 1,15 και 1,17 ευρώ το λίτρο στις αστικές περιοχές.

Το 2024, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ήταν περίπου 1,16-1,17 ευρώ το λίτρο τον Οκτώβριο, η οποία σταδιακά υποχώρησε κάτω από το 1,10 ευρώ έως τον Απρίλιο του 2025. Η πανελλαδική μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 1,15 €/λίτρο περίπου, με βάση δεδομένα από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

Επίδομα θέρμανσης

Το κράτος χορηγεί επίδομα θέρμανσης για την αγορά πετρελαίου και άλλων καυσίμων (φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, ηλεκτρική ενέργεια) μέσω της πλατφόρμας «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ.

Οι πρατηριούχοι και φέτος επαναφέρουν το πάγιο αίτημά τους, το επίδομα θέρμανσης να υπολογίζεται ως μπόνους στην αντλία.