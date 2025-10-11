Από την ερχόμενη Τετάρτη 15 Οκτωβρίου θα αρχίσει να διατίθεται στους καταναλωτές το πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή εκκίνησης υπολογίζεται στο 1,11 – 1,12 ευρώ το λίτρο.

Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τη διάθεση του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Το επίδομα καλύπτει διάφορες μορφές θέρμανσης και θα χορηγηθεί με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» ο πρόεδρος της ομοσπονδίας βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης: «Στις 15 Οκτωβρίου όπως κάθε χρόνο ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Θεωρούμε ότι θα ξεκινήσει στην τιμή που έκλεισε πέρσι 30 Απριλίου, στο 1,10-1,12 στα μεγάλα αστικά κέντρα και για μεγάλες ποσότητες, ενώ πέρσι ξεκίνησε στο 1,18 ευρώ/λίτρο. Έχουμε μια μικρή πτώση».

«Καλό είναι το επίδομα να δίδεται προκαταβολικά για να βοηθηθεί ο κόσμος» λέει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας βενζινοπωλών

Ο ίδιος τόνισε ότι «καλό είναι ο κόσμος να ξεκινήσει την προμήθεια. Ακόμα παραγγελίες δεν έχουμε. Καλό είναι το επίδομα να δίδεται προκαταβολικά και όχι μετά από δύο έως έξι μήνες, για να βοηθηθεί ο κόσμος και να πάρει πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό είναι το νόημα του επιδόματος. Είναι λίγο αργά η καταβολή του επιδόματος, αυτό πρέπει να αλλάξει».

«Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε γεωπολιτικά γεγονότα να αυξήσουν την τιμή», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Επίδομα θέρμανσης

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyΘέρμανση ανοίγει τις πόρτες της στις αρχές Νοεμβρίου, προσφέροντας σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το πολύτιμο επίδομα, που μειώνει το βάρος των λογαριασμών θέρμανσης.

Οι πρώτες καταβολές αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου, διαδικασία που θα κρατήσει μέχρι και τον Ιούλιο του 2026, ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιείται και τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Από το πετρέλαιο μέχρι το φυσικό αέριο και τα καυσόξυλα, το επίδομα φτάνει έως και τα 1.200 ευρώ για τις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας.

Ποσά και κριτήρια

Τιμή εκκίνησης πετρελαίου αναμένεται να κυμανθεί από 1,10 – 1,15 ευρώ/ λίτρο. Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης θα είναι από 100 έως 1.000 ευρώ, ενώ τα καύσιμα που καλύπτονται είναι πετρέλαιο, φυσικό Αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, Pellet.

Επίδομα ρεύματος: Έως 1.200 ευρώ για Air-condition, σόμπες, θερμοπομπούς κ.ά. το οποίο χορηγείται μέσω μείωσης στον λογαριασμό. Να σημειωθεί ότι δεν δίνεται επίδομα ρεύματος σε όσους επιδοτούνται για πετρέλαιο.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι άγαμοι με εισόδημα έως 16.000 ευρώ και περιουσιακό όριο έως 200.000 ευρώ. Για τους έγγαμοους και μονογονείς, τα ποσά διαμορφώνονται έως 24.000 ευρώ εισόδημα + 5.000 ευρώ/παιδί και 300.000 ευρώ όριο περιουσίας.