Από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου θα αρχίσει να διατίθεται στους καταναλωτές το πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή εκκίνησης να υπολογίζεται στο 1,11 – 1,12 ευρώ το λίτρο, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις. Η περσινή τιμή εκκίνησης κυμάνθηκε στο 1,16-1,18 ευρώ το λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της νέας χρονιάς (2026), 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους θα υπαχθούν σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ κατά 30%. Στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης αυτή θα μειωθεί το κόστος κατά 7 λεπτά περίπου το λίτρο.

Επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης, χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και κλιμακώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή (υψηλότερο επίδομα στις περιοχές όπου επικρατεί μεγαλύτερο ψύχος).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyΘέρμανση ανοίγει στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ οι πρώτες καταβολές αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου, διαδικασία που θα κρατήσει μέχρι και τον Ιούλιο του 2026, ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιείται και τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Από το πετρέλαιο μέχρι το φυσικό αέριο και τα καυσόξυλα, το επίδομα φτάνει έως και τα 1.200 ευρώ για τις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά Στοιχεία & Κριτήρια

Κατηγορία Πληροφορία Τιμή εκκίνησης πετρελαίου 1,10 – 1,15 €/λίτρο Ύψος επιδόματος θέρμανσης Από 100 € έως 1.000 € Καλύπτονται καύσιμα Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Υγραέριο, Καυσόξυλα, Pellet Επίδομα ρεύματος Έως 1.200 € για Air-condition, σόμπες, θερμοπομπούς κ.ά. Τρόπος χορήγησης ρεύματος Μέσω μείωσης στον λογαριασμό Εξαιρέσεις Δεν δίνεται επίδομα ρεύματος σε όσους επιδοτούνται για πετρέλαιο

Κριτήρια Δικαιούχων