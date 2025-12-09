Σε μία από τις πιο διαδεδομένες εναλλακτικές λύσεις για νοικοκυριά έχει εξελιχθεί η θέρμανση με πέλλετ στην Ελλάδα.

Η θέρμανση με πέλλετ στην Ελλάδα προσφέρει έναν έξυπνο συμβιβασμό ανάμεσα στην οικονομία, αποδοτικότητα και περιβαλλοντική συνείδηση — ειδικά για σπίτια που δεν έχουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο ή για όσους θέλουν να μειώσουν το κόστος θέρμανσης

Το πέλλετ είναι συνήθως φθηνότερο καύσιμο από το πετρέλαιο θέρμανσης και με πιο σταθερή τιμή, ενώ η καύση του πέλλετ αποδίδει θερμότητα αποτελεσματικά, με αποδόσεις της τάξης του 85-92 % ανάλογα με τη σόμπα ή λέβητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον το πέλλετ αγοράζεται και αποθηκεύεται πριν την καύση, κάνει πιο εύκολη την πρόβλεψη του κόστους θέρμανσης, σε αντίθεση με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο όπου οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

Το πέλλετ είναι καύσιμο από βιομάζα (πριονίδια, υπολείμματα ξύλου), χωρίς χημικές προσμίξεις, κάτι που το καθιστά πιο…οικολογικό από το πετρέλαιο.

Τα πέλλετ πωλούνται συχνά σε σακκούλες , είναι εύκολα στη μεταφορά και αποθήκευση, δεν χρειάζονται να ξεραθούν όπως τα καυσόξυλα και είναι εύκολη η τροφοδοσία της σόμπας ή του λέβητα.

Κυμαινόμενο κόστος για το πέλλετ

Το πρώτο και πιο προφανές στοιχείο που επηρεάζει το κόστος της θέρμανσης με πέλετ είναι η τιμή του καυσίμου. Τα πιστοποιημένα πέλλετ κατηγορίας Α1 παρουσιάζουν σχετική σταθεροποίηση τα τελευταία χρόνια, ωστόσο το τελικό κόστος ανά κιλοβατώρα μπορεί να διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Σημαντικός παράγοντας είναι τα μεταφορικά ιδίως στην περιφέρεια και σε ορεινούς οικισμούς όπου η παράδοση γίνεται σε μικρότερες ποσότητες και με μεγαλύτερη δυσκολία, οδηγώντας συχνά σε υψηλότερη τελική τιμή.

Το τελικό κόστος διαμορφώνεται επίσης από τη θερμική συμπεριφορά του κτιρίου. Η μόνωση, η ηλικία της κατασκευής, η ενεργειακή κατηγορία, ακόμη και το υψόμετρο, καθορίζουν πόσες κιλοβατώρες χρειάζεται ένα σπίτι για να διατηρήσει σταθερή θερμοκρασία. Μια μονοκατοικία σε ορεινή ζώνη μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 18.000 kWh μέσα σε μία σεζόν, όταν ένα αστικό διαμέρισμα ίδιου μεγέθους αρκείται σε περίπου 10.000 kWh.

Για ποιους είναι κατάλληλη λύση στην Ελλάδα

Η θέρμανση με πέλλετ μπορεί να είναι πολύ καλή επιλογή ειδικά αν:

-δεν έχεις πρόσβαση σε φυσικό αέριο,

-θες να μειώσεις το κόστος θέρμανσης σε σύγκριση με πετρέλαιο ή ηλεκτρική θέρμανση,

-έχεις σπίτι με καλή μόνωση ή σκοπεύεις να βελτιώσεις μόνωση,

-θέλεις πιο «πράσινη» λύση, που χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμη βιομάζα.

Στις αστικές περιοχές, το πέλετ αποτελεί μια λύση που προσφέρει αυτονομία και σταθερότητα, αλλά πρέπει να συγκρίνεται πάντα με το φυσικό αέριο όπου αυτό είναι διαθέσιμο. Στην περιφέρεια και ειδικά σε ορεινά χωριά, το πέλετ συχνά αποδεικνύεται ανταγωνιστικό έναντι του πετρελαίου, εφόσον υπάρχουν επαρκείς προμηθευτές, κατάλληλοι χώροι αποθήκευσης και σωστή συντήρηση.