Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές για το επίδομα θέρμανσης: Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις

Στις 5 Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για αιτήσεις που αφορούν στο επίδομα θέρμανσης ενώ έως τις 23 Δεκεμβρίου θα δοθεί η προκαταβολή του.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φθάνει έως και 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Μόνο ένα είδος καυσίμου δύναται να επιδοτηθεί ανά δικαιούχο και για αγορές τουλάχιστον διπλάσιας αξίας των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Για να λάβει κάποιος το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Μέχρι χθες το απόγευμα είχαν υποβληθεί 1.067.686 και από αυτές οι 766.748 αφορούσαν επιδότηση πετρελαίου η άλλων καυσίμων και οι 300.838 επιδότηση ρεύματος.

Το επίδομα θέρμανσης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 3 δόσεις

Στην αίτηση δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

ο ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

το ονοματεπώνυμό του,

ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων,

η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο ΑΦΜ του

εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,

το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας,

τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου) όπως έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE,

το ΙΒΑΝ του δικαιούχου.

Η πληρωμή

Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 3 δόσεις. Οι ειδικότερες ημερομηνίες καταβολής έχουν ως εξής:

α) Έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

β) Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026. Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

Για να λάβει κάποιος το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες το ανώτατο όριο είναι 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο ενώ για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τα ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Αξία ακίνητης περιουσίας βάσει του ΕΝΦΙΑ του 2025 έως 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

