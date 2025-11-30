«Κερδισμένοι» βγαίνουν από το νέο επίδομα θέρμανσης οι καταναλωτές, που θα επιλέξουν να ζεσταθούν με καυσόξυλα ή πέλετ.

Για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά και ο πληθυσμός καθώς και η περιοχή που βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου καθώς αποκλείονται από το επίδομα όσοι κατοικούν σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Οι αιτήσεις για το επίδομα υποβάλλονται στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ με τους δικαιούχους να λαμβάνουν πριν τα Χριστούγεννα την προκαταβολή του επιδόματος η οποία αντιστοιχεί στο 60% του ποσού που έλαβαν τη περυσινή χειμερινή περίοδο.

Το επίδομα θέρμανσης

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (Σ Κ ), να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 25.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (Σ Κ ), να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για κατανάλωση καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) εξαιρούνται όλοι οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στις μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης καθώς και οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στον Δήμο Ιωαννίνων.

Το βασικό ποσό ανέρχεται σε 360 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ) και σε 350 ευρώ για χρήση καυσόξυλων και προσαυξάνεται ανάλογα με τον συντελεστή επιδότησης κάθε περιοχής, ο οποίος κυμαίνεται από 0,80 έως 1,62 και την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Τα μεγαλύτερα ποσά θα λάβουν οι κάτοικοι ορεινών οικισμών της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026. Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν δύναται να υπολείπεται των 100 ευρώ.

Πηγή: ΟΤ