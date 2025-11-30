newspaper
Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι το δικαιούνται – Τι ισχύει για καυσόξυλα και πέλετ
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Νοεμβρίου 2025 | 18:25

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι το δικαιούνται – Τι ισχύει για καυσόξυλα και πέλετ

Για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια - Ποιες οι προϋποθέσεις

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

«Κερδισμένοι» βγαίνουν από το νέο επίδομα θέρμανσης οι καταναλωτές, που θα επιλέξουν να ζεσταθούν με καυσόξυλα ή πέλετ.

Για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά και ο πληθυσμός καθώς και η περιοχή που βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου καθώς αποκλείονται από το επίδομα όσοι κατοικούν σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Οι αιτήσεις για το επίδομα υποβάλλονται στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ με τους δικαιούχους να λαμβάνουν πριν τα Χριστούγεννα την προκαταβολή του επιδόματος η οποία αντιστοιχεί στο 60% του ποσού που έλαβαν τη περυσινή χειμερινή περίοδο.

Το επίδομα θέρμανσης

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (Σ Κ ), να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 25.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (Σ Κ ), να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για κατανάλωση καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) εξαιρούνται όλοι οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στις μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης καθώς και οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στον Δήμο Ιωαννίνων.

Το βασικό ποσό ανέρχεται σε 360 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ) και σε 350 ευρώ για χρήση καυσόξυλων και προσαυξάνεται ανάλογα με τον συντελεστή επιδότησης κάθε περιοχής, ο οποίος κυμαίνεται από 0,80 έως 1,62 και την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Τα μεγαλύτερα ποσά θα λάβουν οι κάτοικοι ορεινών οικισμών της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026. Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν δύναται να υπολείπεται των 100 ευρώ.

Ακίνητα
Νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Επενδύσεις, Airbnb και Natura στο μικροσκόπιο

Νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Επενδύσεις, Airbnb και Natura στο μικροσκόπιο

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Επιστροφή ενοικίου: Παράταση για διορθώσεις – Το παράδοξο με μισθώματα 10 ευρώ…

Επιστροφή ενοικίου: Παράταση για διορθώσεις – Το παράδοξο με μισθώματα 10 ευρώ…

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Stream newspaper
ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις
Eurostat 30.11.25

Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά της ΕΕ - Οι ευρωπαϊκές τάσεις

Δυσανάλογη πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όσον αφορά στη στέγαση δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat – Έντονη ανισότητα σε προσιτότητα, ποιότητα, τύπους ακινήτων και ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
e-ΕΦΚΑ: Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» – Τι προσφέρει η ενιαία πλατφόρμα
e-ΕΦΚΑ 30.11.25

Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον εργασιακό βίο

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει όλο τον ασφαλιστικό βίο του πολίτη σε ένα σημείο για άμεση ενημέρωση χωρίς γραφειοκρατία - Πλήρης εικόνα με λίγα κλικ - Διατίθεται και σε mobile εφαρμογή

Σύνταξη
Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει
Οικονομικές Ειδήσεις 30.11.25

Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει

Από την 1η Δεκεμβρίου, κατά την πληρωμή σε ένα ταμείο, εκτός από τη χρήση κάρτας ή μετρητών, θα υπάρχει και η επιλογή της άμεσης πληρωμής από το κινητό τηλέφωνο μέσω IRIS.

Σύνταξη
Αγρότες: Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο – «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»
Ξεσηκωμός στην ύπαιθρο 30.11.25

Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο των αγροτών - «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»

«Βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις. Εμείς θα βγούμε στο δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας», τονίζουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;
Στεγαστικό 30.11.25

Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;

Η επιστροφή ενοικίου σχολιάζεται καυστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί δικαιούχοι είδαν πολύ χαμηλότερα ποσά από αυτά που περίμεναν και διαφήμισε περιχαρής ο πρωθυπουργός. Έγιναν λάθη, παραδέχεται μετά τον σάλο η υπουργός Δ. Μιχαηλίδου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Φεύγουν εκτός κέντρου 30.11.25

Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει

Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον
Δυστοπία; 30.11.25

Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον

Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Η επόμενη μέρα 30.11.25

Η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επιτυχία της οικονομίας θα κριθεί από την ικανότητά της να υποκαταστήσει τις επενδυτικές δαπάνες του ΤΑΑ (Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας) και να κλείσει το κενό σε σύγκριση με την ευρωζώνη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πώς αναγνωρίζουμε το mobbing – Πρακτικές συμβουλές από εργατολόγο
Εργασιακή παρενόχληση 30.11.25

Πώς αναγνωρίζουμε το mobbing – Πρακτικές συμβουλές από εργατολόγο

Σε συνέχεια ρεπορτάζ του in για το mobbing, την ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία, η εργατολόγος Μαριάννα Κατσιάδα μας δίνει απτά παραδείγματα από τους εργασιακούς χώρους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 30.11.25

Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια

Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2%, τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα όπως και η στρατηγική της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ελ Κααμπί έσπασε το μπλόκο στο Αγρίνιο (vids)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ελ Κααμπί έσπασε το μπλόκο στο Αγρίνιο (vids)

Με τον Ελ Κααμπί να πετυχαίνει το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 1-0 στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας
Αύξηση ξηρασίας 30.11.25

Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας

Μεγάλα τμήματα της νότιας Ευρώπης στερεύουν. Η λειψυδρία απειλεί, εκτός από την Ελλάδα, μεγάλα τμήματα σε Ισπανία και Ιταλία. Αλλά και στον ευρωπαϊκό βορρά. Μεγάλη έρευνα Βρετανών επιστημόνων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Αταλάντα – Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Αταλάντα – Φιορεντίνα

LIVE: Αταλάντα – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Φιορεντίνα για τη 13η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα
Μπάσκετ 30.11.25

LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα

LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πορτογαλία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ένας οικείος «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ – Μια νέα κινηματογραφική διασκευή ανοίγει παλιές αποικιακές πληγές
Εντάσεις κι αντιφάσεις 30.11.25

Ένας οικείος «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ - Μια νέα κινηματογραφική διασκευή ανοίγει παλιές αποικιακές πληγές

Η προσέγγιση του κλασικού μυθιστορήματος του Καμύ, «Ο Ξένος» από τον Φρανσουά Οζόν προκαλεί τόσο επαίνους όσο και κριτική, μεταξύ άλλων και από την κόρη του συγγραφέα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 0-2: Πρώτο γκολ για τον Ίσακ στην Premier League, σημαντική νίκη για τους «κόκκινους»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 0-2: Πρώτο γκολ για τον Ίσακ στην Premier League, σημαντική νίκη για τους «κόκκινους»

Επιστροφή στις νίκες για τη Λίβερπουλ, η οποία πέρασε με το 2-0 από την έδρα της Γουεστ Χαμ, με τον Αλεξάντερ Ίσακ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στην Premier League με τη φανέλα των «κόκκινων».

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ για τη 12η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Σύνταξη
Λούτσα: Είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο ο 29χρονος που «θέρισε» μια οικογένεια με έναν νεκρό
Ελλάδα 30.11.25

Λούτσα: Είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο ο 29χρονος που «θέρισε» μια οικογένεια με έναν νεκρό

Πριν 5 χρόνια ο 29χρονος είχε εμπλακεί σε τροχαίο στη λεωφόρο Βραυρώνος προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό του συνοδηγού - Στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
LIVE: Τσέλσι – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Τσέλσι – Άρσεναλ

LIVE: Τσέλσι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Άρσεναλ για τη 13η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας
Ελλάδα 30.11.25

Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη της χειροβομβίδας με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ο 19χρονος Ραφαήλ και να τραυματιστεί ο 39χρονος επιλοχίας στη Ρόδο

Σύνταξη
Θεσσαλία: «Δεν σεβάστηκαν το πρόβλημά του» – Τι λέει η σύζυγος του αγρότη που τραυματίστηκε από την επίθεση αστυνομικών
Ελλάδα 30.11.25

Θεσσαλία: «Δεν σεβάστηκαν το πρόβλημά του» – Τι λέει η σύζυγος του αγρότη που τραυματίστηκε από την επίθεση αστυνομικών

Όπως λέει η Χαρούλα Διβάνη η επίθεση ξεκίνησε όταν «ένας αστυνομικός προσπάθησε να πάρει την γκλίτσα από τα χέρια του συζύγου μου» στο μπλόκο της Νίκαιας

Σύνταξη
Ρόδος: 55χρονη καταδικάστηκε για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε δίδυμα – Τι λέει στο in
Ελλάδα 30.11.25

Ρόδος: 55χρονη καταδικάστηκε για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε δίδυμα – Τι λέει στο in

Το δικαστήριο έχει δώσει την επιμέλεια των παιδιών στη νονά τους, με την 55χρονη να αρνείται τις κατηγορίες και να καταγγέλλει εις βάρος της «εργαλειοποίηση» εκ μέρους της πνευματικής μητέρας των παιδιών.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis
«Έχω βαρεθεί» 30.11.25

Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis

Για να το γιορτάσει το τέλος της περιοδείας των Oasis, ο Λίαμ Γκάλαχερ, ο οποίος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι έχει κόψει τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, «ήπιε μερικά ποτά», όπως αποκάλυψε στο X.

Σύνταξη
Γερμανικές αποζημιώσεις: Εξώδικο στον υπουργό Δικαιοσύνης για εκτέλεση δικαστικής απόφασης του 1997
Σφαγή του Διστόμου 30.11.25

Γερμανικές αποζημιώσεις: Εξώδικο στον υπουργό Δικαιοσύνης για εκτέλεση δικαστικής απόφασης του 1997

Το Πολυμελές Πρωτοδικείου Λειβαδιάς είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου να καταβάλει αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της σφαγή του Διστόμου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Πέφτουν τα τείχη» στο Ρίο! Μισό εκατ. φίλαθλοι της Φλαμένγκο υποδέχεται τους πρωταθλητές Λ. Αμερικής (vid+pic)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μισό εκατ. φίλαθλοι της Φλαμένγκο υποδέχονται την πρωταθλήτριας Λατινικής Αμερικής (vids+pics)

Έως και μισό εκατομμύριο οπαδοί αναμένεται να υποδεχθούν στο κέντρο του Ρίο ντε Τζανέιρο, την αποστολή της Φλαμένγκο μετά την κατάκτηση του Copa Libertadores!

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά
Αγροτικές κινητοποιήσεις 30.11.25

ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά

Κριτική από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για την ένταση και τα χημικά με τα οποία αντιμετώπισαν τους αγρότες στα μπλόκα, οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις

LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σεβίλλη – Μπέτις για τη 14η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ
Μέγας 30.11.25

Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ

Ο Τομ Στόπαρντ γράφει με εκείνον τον λεπτό, παιχνιδιάρικο τρόπο που μας θυμίζει πως, παρά τα βάρη της καθημερινότητας, ο κόσμος συνεχίζει να είναι γεμάτος εύθραυστη ομορφιά. Το ελληνικό θεατρόφιλο κοινό το αναγνωρίζει αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65
Ελλάδα 30.11.25

Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65

Οι αγρότες ωστόσο έδρασαν με σχέδιο σπάζοντας το "μπλόκο" της αστυνομίας ανεβάζοντας τρακτέρ στον Ε65 από κόμβους Σοφαδων (Ανώγειο) και Προαστίου και εν συνεχεία από από τον κόμβο της Καρδίτσας

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
Καταστολή 30.11.25

Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας - ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται

Οι αγρότες αντιμετωπίζονται με αστυνομική βία, την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

