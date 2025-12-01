newspaper
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Θέρμανση: Πώς θα γλιτώσετε φουσκωμένους λογαριασμούς: 7 + 1 συμβουλές
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Δεκεμβρίου 2025 | 19:44

Με απλές κινήσεις και μικρές ρυθμίσεις μπορούμε να εξοικονομήσουμε ένα μέρος του κόστους θέρμανσης που είναι αποτέλεσμα κακής ρύθμισης ή συντήρησης

Οι παρατεταμένα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες μπορεί να είναι σύμμαχοι των καταναλωτών σε πολλές περιοχές, καθώς μπορούν να καθυστερήσουν το γύρισμα του διακόπτη των καλοριφέρ στο “on”, συνεπώς και να μεταθέσουν χρονικά το κόστος για θέρμανση που επιβαρύνει τους λογαριασμούς τον χειμώνα. Αργά ή γρήγορα, πάντως, δεν θα το αποφύγουμε. Εξάλλου, σε περιοχές με περισσότερο κρύο, ήδη τα σώματα δουλεύουν πολλές ώρες του 24ώρου.

Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι με απλές κινήσεις και μικρές ρυθμίσεις μπορούν να εξοικονομήσουν ένα μέρος του κόστους που είναι αποτέλεσμα κακής ρύθμισης ή συντήρησης, ακόμη και κάποιων διακοσμητικών επάνω στα σώματα.

Ο OT με τη βοήθεια ειδικών καταγράφει μερικά από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε και δεν αφήνουμε τα καλοριφέρ να αποδώσουν το μέγιστο της δυνατότητάς τους και καταναλώνουν περισσότερο ενέργεια από όση θα χρειάζονταν κανονικά φουσκώνοντας τον τελικό λογαριασμό.

Ακολουθούν μερικά από αυτά και τρόποι να τα αποφύγουμε

Για να έχουμε θέρμανση δεν «κρύβουμε» τα σώματα

Το πιο συχνό λάθος είναι η τοποθέτηση επίπλων -καταναπέδες, τραπέζια, παπουτσοθήκες κ.λπ.- μπροστά στα σώματα. Με αυτόν τον τρόπο, η θερμότητα παγιδεύεται, διαχέεται πιο δύσκολα στον χώρο και τα καλοριφέρ αναγκάζονται να λειτουργούν περισσότερη ώρα για να πετύχουν την ίδια θερμοκρασία.

Tip: Αποφύγετε τα ογκώδη έπιπλα μπροστά στα καλοριφέρ, αφήνοντας τουλάχιστον 30–40 εκατοστά ελεύθερου χώρου.

Προσοχή στη θερμοκρασία του θερμοστάτη

Πολλοί νομίζουν ότι αν ανανεβάσουν τον θερμοστάτη στους 23–24°C θα νιώθουν πιο άνετα στο σπίτι τους.  η κατανάλωση μπορεί να εκτοξευθεί χωρίς το σπίτι να γίνεται πραγματικά πιο άνετο. Η ιδανική θερμοκρασία για οικονομική και υγιεινή θέρμανση είναι υπό κανονικές συνθήκες 17–21°C και, σύμφωνα με τους ειδικούς, κάθε επιπλέον βαθμός αυξάνει την κατανάλωση περίπου κατά 6%–8%.

Τip: Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στους 20°C και κάντε μικρές προσαρμογές λίγο πάνω – λίγο κάτω, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σπιτιού.

Δεν αμελούμε τη συντήρηση του λέβητα

Η μη τακτική -ετήσια- και σωστή συντήρηση του λέβητα είναι σημαντική αιτία που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης του συστήματος και σε αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 10%–20%.

Τip: Ορίζετε κάθε χρόνο συντήρηση και έλεγχο καυσαερίων πριν την περίοδο αιχμής.

Σώματα γεμάτα αέρα

Εάν ακούσουμε έναν ήχο που έρχεται από τα σώματα, που μοιάζει σαν να κυλάει μέσα νερό, και πιάνοντας το σώμα δεν είναι σε όλη την επιφάνειά του ζεστό, σημαίνει ότι  υπάρχει παγιδευμένος αέρας στο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε σημαντικές απώλειες θέρμανσης, οπότε πρέπει να… σπεύσουμε.

Τip: Κάντε εξαέρωση σε όλα τα σώματα μία φορά στην αρχή της σεζόν και κάθε φορά που εμφανίζονται συμπτώματα.

Λάθος χρήση προγραμματισμού

Πολλοί επιλέγουν μεγάλα on–off (π.χ. 3 ώρες ανοιχτό – 4 ώρες κλειστό). Όμως τα απότομα σβήσιμο–άναμα κάνει τον λέβητα να δουλεύει “σκληρά” κάθε φορά από το μηδέν.

Τι να κάνετε:

Προτιμήστε σταθερή θερμοκρασία με μικρές διακυμάνσεις. Είναι πιο αποδοτικό.

Απώλειες λόγω κακής μόνωσης

Οσο σύγχρονο σύστημα θέρμανσης και αν έχουμε στο σπίτι, είναι βέβαιο ότι υπονομεύεται από χαραμάδες που αφήνουν να μπει η χαμηλή θερμοκρασία από έξω.

Τip: Χρησιμοποιήστε ταινίες στεγανοποίησης, διπλές κουρτίνες, ρολά. Με δύο λόγια καλύψτε καλά τις χαραμάδες.

Οχι… σεμεδάκια

Τα θερμαντικά σώματα για να αποδώσουν στηρίζονται στηρίζονται στην κυκλοφορία του θερμού αέρα μέσα στο χώρο. Όταν τα καλύπτουμε ή δεν αφήνουμε «διάδρομο» για τη θερμότητα, το σύστημα χάνει σημαντικό μέρος της απόδοσης.

Τip: Απομακρύνετε οτιδήποτε μπορεί να καλύπτει τα σώματα, διακοσμητικά, πετσέτες και υφάσματα. από τα σώματα.

Δεν ανοιγοκλείνουμε συνέχεια το καλοριφέρ

Ένα λάθος που κάνει αρκετός κόσμος είναι να ανοιγοκλείνει συνέχεια το καλοριφέρ και αυτό να καίει όλη μέρα.

Με αυτόν τον τρόπο χρήσης του συστήματος θέρμανσης, όμως, δημιουργείται καθόλου αμελητέο επιπλέον κόστος στον λογαριασμό.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν:

1,5–3 ώρες συνεχόμενης θέρμανσης μέσα στην ημέρα είναι αρκετές για να κρατήσουν το σπίτι σε σωστή θερμοκρασία, αν υπάρχει καλή μόνωση.
3–5 ώρες συνολικά πρωί και βράδυ καλύπτουν τα περισσότερα σπίτια με μέτρια μόνωση.
Τα παλιά σπίτια μπορεί να χρειαστούν περισσότερες ώρες λειτουργίας του καλοριφέρ, αλλά πάντα με σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά μην «φουντώνετε» τον θερμοστάτη.

Πηγή ΟΤ

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ
Ελλάδα 01.12.25

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα - Ελέγχεται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό
Bundeswehr 01.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό

Φτερά έκαναν 20.000 πυρομαχικά και καπνογόνα από πολιτικό φορτηγό το οποίο είχε ως τελικό προορισμό τον γερμανικό στρατό. Οι αρχές πιστεύουν πως το φορτίο ήταν γνωστό στους δράστες

Σύνταξη
Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»

Ο Ιβάν Σαββίδης μιλώντας στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπογράμμισε τη σημασία που έχει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου ώστε οι ασπρόμαυροι να αναδειχθούν πρωταθλητές.

Σύνταξη
Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas
English edition 01.12.25

Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas

Farmers across Greece stage road blockades over unpaid subsidies, sending messages to the government while tensions rise with authorities and new protests are planned nationwide

Σύνταξη
Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media
Δηλητήριο online 01.12.25

Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media

Ο Γκάι Πιρς εξέδωσε επίσημη συγγνώμη για τη διάδοση «ανακριβούς περιεχομένου και ψευδών πληροφοριών» από τον ακροδεξιό Νικ Φουέντες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής
Κλιματική καταστροφή 01.12.25 Upd: 21:00

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Εκατοντάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι πληγέντες κάτοικοι, ανυπολόγιστο το κόστος.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας
Κόσμος 01.12.25

ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάλεσε τις ΗΠΑ «να πιέζουν λιγότερο το θύμα», ενώ είπε πως το συμφέρον των ΗΠΑ, δεν είναι υποχρεωτικά προς το συμφέρον της ΕΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν
Μπάσκετ 01.12.25

Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν

Ντόμινο αποχωρήσεων μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς καθώς παρελθόν αποτελούν και οι δυο συνεργάτες του. Ο Μίρκο Οτσόκολιτς ο υπηρεσιακός τεχνικός ενόψει του αγώνα με τη Μπάγερν.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα
Ο κύβος ερρίφθη 01.12.25 Upd: 20:36

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω»: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα -δίκαια- αιτήματα των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των ψαράδων, τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις, τονίζουν οι αγρότες

Σύνταξη
Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ

Μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τη Γκρόνιγκεν που διεκόπη λόγω ρίψης καπνογόνων η διοίκηση του Άγιαξ αποφάσισε να κλείσει τις θύρες των οργανωμένων οπαδών στο προσεχές ντέρμπι με τη Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το ζήτημα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις δύσκολες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου
Δείτε χάρτη 01.12.25

Το μεγάλο «αγκάθι»: Το θέμα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου

Πώς εξελίχθηκε η συνάντηση στη Φλόριντα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία - Ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη το απόγευμα, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία
Θερμή υποδοχή 01.12.25

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία

Ο πάπας Λέων ΙΔ' βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο -παρά τους βομβαρδισμούς- από όπου απηύθυνε μήνυμα ειρήνης προς τις θρησκευτικές ηγεσίας των κοινοτήτων της χώρας

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»
«Η κατάλληλη στιγμή» 01.12.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μία από τις λίγες προσωπικότητες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του Γούντι Άλεν σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη
Πολιτική 01.12.25

Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη

Η αστυνομία «θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους να επιβάλει το νόμο», λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. «Γαλάζια» στελέχη βλέπουν να δημιουργείται ασφυκτικός κοινωνικός κλοιός απέναντι στην κυβερνητική επιχείρηση της «θετικής ατζέντας».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!

«Δεν υπάρχει αποβολή του Μαρίν», ανέφερε, επίσης, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής στην ανάλυση φάσεων από το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, από όπου σχολίασε και τα πέναλτι.

Βάιος Μπαλάφας
Προκλητικός Κυρανάκης: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Προκλητικός Κυρανάκης: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Εμπρηστικές δηλώσεις απύθμενου θράσους από τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη εναντίον των δυναμικών αγροτικών κινητοποιήσεων που η κυβέρνηση αντιμετώπισε με αστυνομική βία. Τα αγροτικά «μπλόκα» που ασκούν «πολιτικούς εκβιασμούς» φταίνε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο Κυρανάκης.

Σύνταξη
Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»
«Δίχως αμφιβολία» 01.12.25

Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»

Από Ρεπουμπλικάνους γερουσιατές μέχρι και ειδικούς στο Δίκαιο του Πολέμου καταγγέλονται οι ευθύνες κυβερνητικών αξιωματούχων για τις εκτελέσεις ανθρώπων στην Καραϊβική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
