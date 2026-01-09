Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γνωστή σοκολάτα – Περιέχει αλλεργιογόνο
Σε ανάκληση προϊόντων σοκολάτας λόγω παρουσίας αλλεργιογόνου συστατικού προχώρησε ο ΕΦΕΤ
Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, μετά από έκτακτο έλεγχο, διαπίστωσε ότι σε προϊόντα σοκολάτας, τα οποία έχουν διακινηθεί στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ, στην ΠΑΤΡΑ έχει παραληφθεί από την επισήμανση στην ελληνική γλώσσα το αλλεργιογόνο συστατικό «πάστα φουντουκιού».
Συγκεκριμένα πρόκειται για τα προϊόντα «Milka σοκολάτα oreo» των 100 γρ., με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 24.06.2026 και «Milka σοκολάτα oreo Brownies» των 100 γρ., με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 28.04.2026.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση των παρτίδων των ανωτέρω προϊόντων από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στα φουντούκια και έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.
