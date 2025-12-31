Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα

ΕΦΕΤ: Ανάκληση βιολογικής σταφίδας
Διαπιστώθηκε η παρουσία ωχρατοξίνης Α σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα ανώτατα νομοθετικά επιτρεπτά όρια.
Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά σταφίδας, προέλευσης Αργεντινής, στην οποία διαπιστώθηκε η παρουσία ωχρατοξίνης Α σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα ανώτατα νομοθετικά επιτρεπτά όρια.
Συγκεκριμένα πρόκειται για το προϊόν με ονομασία πώλησης ‘Βιο Farma Bio Σταφίδα Ξανθή’ σε συσκευασία των 200g, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση ΝΤΙΜΦΙΛ Α.Ε.. Μετά την ενημέρωσή της από τον Ε.Φ.Ε.Τ., η εταιρεία αποφάσισε την ανάκληση όλων των παρτίδων του προϊόντος και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής ή αντικατάστασης του προϊόντος, οι καταναλωτές δύνανται να απευθύνονται στην εταιρεία ΝΤΙΜΦΙΛ Α.Ε. (https://www.dimfil.gr)
