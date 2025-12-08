ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο μπιφτέκι λόγω σαλμονέλας
Στο συγκεκριμένο προϊόν διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο του ΕΦΕΤ η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένο μπιφτέκι λόγω σαλμονέλας, καλώντας τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.
Συγκεκριμένα ο ΕΦΕΤ προχώρησε σε δειγματοληψία τροφίμου «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ» με κωδικό παρτίδας 31102025 και ημερομηνία ανάλωσης έως 31.10.2026, που παράγεται από την επιχείρηση «Π.ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ».
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση – απόσυρση του συνόλου τής συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.
