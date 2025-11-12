ΕΦΕΤ: Ανακαλείται τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού
Το προϊόν κρίθηκε μη ασφαλές καθώς περιείχε κουμαρίνη σε παραπάνω ποσότητα από το επιτρεπτό όριο.
- Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή εστιατορίου στο Καβούρι (βίντεο)
- Σοκαριστικό βίντεο με οδηγό τρένου στο Σαν Φρανσίσκο που αποκοιμήθηκε έχοντας ταχύτητα 80 χλμ./ώρα
- Συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων στις 19 Δεκεμβρίου - Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό
- Βρετανός πρέσβης: Δεν διδαχθήκαμε ότι το κόστος του πολέμου πληρώνεται με ανθρώπινες ζωές
Στην ανάκληση τσουρεκιού με πραλίνα φουντουκιού προχώρησε ο ΕΦΕΤ.
Πρόκειται για το προϊόν «Τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού – Μικρές φάρμες του βουνού» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 21/05/25 και αριθμό παρτίδας Lot 066A1, συσκευασίας καθαρού βάρους 480g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ.
Το προϊόν κρίθηκε μη ασφαλές καθώς περιείχε κουμαρίνη σε παραπάνω ποσότητα από το επιτρεπτό όριο. Αν και πρόκειται για φυσικό συστατικό, η κουμαρίνη έχει χαρακτηριστεί ως δυνητικά τοξική για το ήπαρ και έχει συσχετιστεί με ηπατοτοξικές και καρκινογόνες επιδράσεις.
Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ
«Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: “Τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού – μικρές φάρμες του βουνού” με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 21/05/25 και αριθμό παρτίδας Lot 066A1, συσκευασίας καθαρού βάρους 480g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε. που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Το προϊόν εξετάστηκε από το Α΄ Τμήμα της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, καθώς στο ανωτέρω δείγμα διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για την συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
- Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι
- Ο καφές βοηθά και την καρδιά – «Δίχτυ προστασίας» για την κολπική μαρμαρυγή
- Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr
- Τραγικό challenge: Ένας 22χρονος κατάπιε αμάσητο μπέργκερ και δίνει μάχη για την ζωή του
- Επιστρέφει η δημοτική αστυνομία στο Ναύπλιο
- Οργανισμοί τoυ ΟΗΕ προειδοποιούν ότι εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από λιμό – Έκκληση για χρηματοδότηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις