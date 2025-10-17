ΕΦΕΤ: Ανακαλεί σταφιδοκέικ διότι περιέχει υψηλή συγκέντρωση κουμαρίνης
Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το σταφιδοκέικ, να μην το καταναλώσουν
- Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango - Ύποπτος για ανθρωποκτονία ο γιος του
- Η Ελλάδα «δεύτερη στην Ευρώπη» στην υιοθέτηση της ΑΙ από επιχειρήσεις
- Σοκ στην Κύπρο: Δολοφονήθηκε ο πρώην πρόεδρος της Καρμιώτισσας, Σταύρος Δημοσθένους – Τον πυροβόλησαν στο αμάξι
- Αεροσυνοδός πέθανε λίγο μετά την ασθένεια που ένιωσε σε πτήση - Σάλος με το μήνυμα της εταιρείας
«Σταφιδοκέικ» ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «ΣΤΑΦΙΔΟΚΕΪΚ – THE COOKIE MASTERS» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 30/11/25, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 500 γρ.
Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. ΕΠΕ που εδρεύει στη Ζαχάρω Ηλείας.
Στο κέικ βρέθηκε η η ουσία «κουμαρίνη»
Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές, καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.
Δείτε το σχετικό προϊόν:
- Λανουά: «Ελληνες διαιτητές και VAR στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ»
- Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
- Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026
- Politico: Ενώ η Γαλλία καίγεται, ο Μακρόν παλεύει να σώσει την υστεροφημία του
- Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση
- Το ιστορικό μουσείο στο Γαλαξίδι που χρειάζεται εκσυγχρονισμό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις