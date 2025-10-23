Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μουστοκούλουρα – «Μη ασφαλές» το προϊόν

Ο ΕΦΕΤ ειδοποιεί το καταναλωτικό κοινό για συσκευασία με μουστοκούλουρα, ανακαλώντας ολόκληρη παρτίδα καθώς όπως φάνηκε από τους ελέγχους περιέχει μεγαλύτερη από τα επιτρεπόμενα όρια για το συγκεκριμένο προϊόν, ποσότητα της ουσίας κουμαρίνης.

Στην ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι καταναλωτές που έχουν το συγκεκριμένο μουστοκούλουρο -κυρίως με ημερομηνία ανάλωσης πριν τις 28/11/2025- δεν θα πρέπει να το καταναλώσουν.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα”, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: “ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΟ” με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 28/11/25, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 500g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΡΕΝΤΑΣ BAKERY που εδρεύει στo Άργος.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ, καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.