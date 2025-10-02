ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες
Στη συσκευασία του προϊόντος δεν αναγράφεται ουσία η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.
Σε δειγματοληψία παρτίδας τροφίμου με στοιχεία «Φράουλα αποξηραμένη με χυμό μήλου φυσικής όσμωσης» προέβη ο ΕΦΕΤ.
Πρόκειται για προϊόν προέλευσης Σερβίας σε πλαστική κλειστή συσκευασία 1Kg, με αριθμό παρτίδας SJAG0425 και ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 23/04/2026 που διατίθεται από την επιχείρηση ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗ ΟΕ με έδρα στον 1ο χλμ Λαγκαδά-Κολχικού.
Το προϊόν, εξετάστηκε από το Τμήμα Χ.Y. Καβάλας της Χημικής Υπηρεσίας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό και μη ασφαλές διότι διαπιστώθηκε ότι περιέχει το συντηρητικό διοξείδιο του θείου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10 mg/kg, αλλά στη συσκευασία του δεν αναγράφεται η ουσία θειώδη η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.
