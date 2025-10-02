ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες

Σε δειγματοληψία παρτίδας τροφίμου με στοιχεία «Φράουλα αποξηραμένη με χυμό μήλου φυσικής όσμωσης» προέβη ο ΕΦΕΤ.

Πρόκειται για προϊόν προέλευσης Σερβίας σε πλαστική κλειστή συσκευασία 1Kg, με αριθμό παρτίδας SJAG0425 και ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 23/04/2026 που διατίθεται από την επιχείρηση ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗ ΟΕ με έδρα στον 1ο χλμ Λαγκαδά-Κολχικού.

Το προϊόν, εξετάστηκε από το Τμήμα Χ.Y. Καβάλας της Χημικής Υπηρεσίας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό και μη ασφαλές διότι διαπιστώθηκε ότι περιέχει το συντηρητικό διοξείδιο του θείου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10 mg/kg, αλλά στη συσκευασία του δεν αναγράφεται η ουσία θειώδη η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.