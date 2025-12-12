Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στους καρπούς με κέλυφος να μην το καταναλώσουν.
Την άμεση ανάκληση παρτίδων του προϊόντος OREO CHEESECAKES που δεν φέρουν μια συγκεκριμένη επισήμανση ζήτησε ο ΕΦΕΤ.
Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων διαπίστωσε ότι σε ορισμένες παρτίδες του προϊόντος «OREO CHEESECAKES» σε συσκευασία των 2x80g (κατεψυγμένο προϊόν), δεν αναγραφόταν στην ελληνική γλώσσα ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος», προειδοποίηση που αναγραφόταν στην αγγλική γλώσσα.
Για το λόγο αυτό, ζητήθηκε η άμεση ανάκληση και απόσυρση των παρτίδων του ανωτέρω προϊόντος που δεν αναφέρουν στην επισήμανση ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος» από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Παράλληλα, καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στους καρπούς με κέλυφος και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν.
