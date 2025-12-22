Προσοχή: O ΕΦΕΤ ανακαλεί καραμέλες - Ποιος ο λόγος

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται καραμέλες γιατί δεν αναγραφόταν στη συσκευασία μια συγκεκριμένη πληροφορία
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Ανακαλούνται καραμέλες που ενώ βρέθηκε να περιέχουν επιτρεπόμενες χρωστικές, δεν αναγράφονταν στην επισήμανση ότι μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά.
Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και η η περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμων με τα στοιχεία:
-Καραμέλες «της Αγάπης-Αρωματικές» με ημερομηνία ανάλωσης πριν από τις 30 Δεκ. 2026, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 110 γρ. της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «αρκαδιανή» που εδρεύει στο Ψάρι Αρκαδίας.
-Καραμέλες «fruit mix» με ημερομηνία ανάλωσης ως 10/2026, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 230 γρ., το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την «Candy Lab» που εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα εξετάστηκαν από το Α’ Τμήμα, της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, όπου, ενώ βρέθηκε να περιέχουν επιτρεπόμενες χρωστικές, δεν αναγράφονταν στην επισήμανση η υποχρεωτική επιπρόσθετη πληροφορία: «Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά».
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, να λάβουν υπ΄ όψιν την ανωτέρω επιπρόσθετη πληροφορία.
- Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού
- Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
- Κινητοποιήσεις: Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση
- Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια
- «Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»
- Eurostat: 1 στους 4 Έλληνες ζει σε συνωστισμένα νοικοκυριά
- Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα
- Λονδίνο: Ο Banksy έφτιαξε δύο νέα –πανομοιότυπα- έργα στο Λονδίνο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις