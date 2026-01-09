«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του
Μακριά από τον γιο της, Πάρη, θα περάσει φέτος τα γενέθλιά του η Ιωάννα Τούνη, με την influencer να μην κρύβει τη συγκίνησή της για την πρώτη φορά που δεν θα βρίσκεται δίπλα του σε μια τόσο σημαντική στιγμή
Τα τρίτα γενέθλια του γιου της, Πάρη, θα βρουν την Ιωάννα Τούνη μακριά του. Η influencer μίλησε ανοιχτά για τη συγκίνησή της στους διαδικτυακούς της φίλους, εξηγώντας πως αυτή τη φορά δεν θα βρίσκεται δίπλα στο παιδί της σε μια τόσο ξεχωριστή μέρα.
Το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, η Ιωάννα Τούνη ανάρτησε ένα βίντεο στο Instagram, αναφερόμενη στον μικρό που γίνεται τριών ετών. Όπως αποκάλυψε, τα γενέθλια θα γιορταστούν στην Αθήνα, όπου ο Πάρης θα είναι μαζί με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.
Τι δήλωσε η Ιωάννα Τούνη
«Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα για εμένα, γιατί πριν από τρία χρόνια ακριβώς γέννησα τον Παρούλη μου. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτό το φωτεινό αστέρι στη ζωή μου», δήλωσε αρχικά η Ιωάννα Τούνη για το γεγονός.
Ενώ συμπλήρωσε: «Αλλά σήμερα στεναχωριέμαι και λιγάκι γιατί είναι οι μέρες που ο Πάρης είναι Αθήνα και θα έρθει αύριο Θεσσαλονίκη. Γίνομαι πάλι συναισθηματική πρωινιάτικα. Πάω να χτυπηθώ προπόνηση, να ξεπεράσω τον πόνο μου.
»Στέλνω μεγάλο φιλί, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες και ειδικά σε αυτές που δεν έχουν τα παιδάκια τους συνέχεια, γιατί τα μοιράζονται με τον μπαμπά. Πρέπει να γίνεται κι αυτό αλλά είναι πολύ δύσκολο»
*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @j.touni
