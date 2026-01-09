Μυστικά, γκρίζες ζώνες και παράδοξα του μειωμένου 30% ΦΠΑ

Εμπορος με κατάστημα στην Καλαμάτα πουλά σε ιδιώτη πελάτη του ένα ηλεκτρικό ψυγείο αναλαμβάνοντας τη μεταφορά του ψυγείου στην οικία του στην Κάλυμνο. Για τη συναλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ παρότι η Κάλυμνος περιλαμβάνεται στα νησιά που εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές διότι το πρόσωπο που λαμβάνει τα αγαθά είναι ιδιώτης.

Οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ εφαρμόζονται σε νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους

Αν, όμως το ίδιο πρόσωπο – αγοραστής των αγαθών διαθέτει επίσης ατομική επιχείρηση και αγοράζει ψυγείο για τον εξοπλισμό της επιχείρησης που διαθέτει στην Κάλυμνο από τον ίδιο πωλητή ο οποίος το μεταφέρει σε αυτόν, η συναλλαγή αυτή υπάγεται σε μειωμένο κατά 30% συντελεστή, γιατί το αποκτά ως επιχείρηση και το αγαθό μεταφέρεται στην Κάλυμνο.

Το νέο τοπίο με τους μειωμένους κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται από την Πρωτοχρονιά στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους ξεκαθαρίζει με εγκύκλιό της, η ΑΑΔΕ φωτίζοντας τα γκρίζα σημεία του μέτρου, το οποίο ήδη ισχύει στα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο, Λέρο και Χίο.

Οι οδηγίες

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ:

Για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, στις παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τα νησιά πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Τα παραδιδόμενα αγαθά να βρίσκονται στα συγκεκριμένα νησιά κατά τον χρόνο που γεννάται η φορολογική υποχρέωση, ανεξάρτητα από τον τόπο που προορίζονται να αναλωθούν από τον αγοραστή.

Η παράδοση πρέπει να ενεργείται από υποκείμενο στον ΦΠΑ, που έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση στα νησιά αυτά, ανεξάρτητα από την ιδιότητα και τον τόπο εγκατάστασης του αγοραστή ή τον προορισμό των αγαθών.

Η ύπαρξη υποκαταστήματος στα νησιά εξομοιώνεται με εγκατάσταση της ίδιας της επιχείρησης σ’ αυτή την περιοχή.

Παράδειγμα 1: Υποκείμενος εγκατεστημένος στη Χίο παραδίδει τυποποιημένα ζυμαρικά σε επιχείρηση με έδρα την Αθήνα, σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη Λέρο, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα πελάτες του στην Αθήνα και τον Βόλο. Για τις παραδόσεις αυτές εφαρμόζεται η μείωση του ΦΠΑ.

Παράδειγμα 2: Υποκείμενος εγκατεστημένος στη Λέσβο παραδίδει από το υποκατάστημά του στην Αθήνα τυποποιημένες ελιές σε επιχειρήσεις με έδρα την Κρήτη, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα πελάτες του στη Λάρισα. Για τις παραδόσεις αυτές δεν εφαρμόζεται ο μειωμένος ΦΠΑ.

Παραδόσεις αγαθών

Για παραδόσεις αγαθών από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά με τον μειωμένο ΦΠΑ θα πρέπει η παράδοση να γίνεται σε:

• αγοραστή υποκείμενο στον φόρο που έχει μόνιμη εγκατάσταση στα νησιά που ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές

• υποκείμενο, που έχει μεν την έδρα της επαγγελματικής του εγκατάστασης εκτός των συγκεκριμένων νησιώνωαλλά διατηρεί υποκατάστημα στις πιο πάνω περιοχές, για το οποίο προορίζεται η συγκεκριμένη αγορά εμπορεύσιμων ή παγίων.

• μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο (ενδεικτικά δημόσια, δημοτική υπηρεσία ή οργανισμό) εγκατεστημένο στα νησιά αυτά.

Παράδειγμα: Υποκείμενος που διαθέτει επιχείρηση υποδημάτων στην Πάτρα παραδίδει υποδήματα σε υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Κω και τη Χίο, αποστέλλοντας τα αγαθά στα νησιά αυτά. Για τις παραδόσεις αυτές εφαρμόζεται η κατά 30% μείωση του συντελεστή ΦΠΑ.

Υπηρεσίες

Για παροχή υπηρεσιών από υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους σε κάποιο από τα νησιά με μειωμένο ΦΠΑ υπάγεται στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ μόνο εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται υλικά στα νησιά αυτά.

Αντίθετα:

• Η παροχή υπηρεσιών από υποκειμένους στον φόρο μη εγκατεστημένους σε κάποιο από τα συγκεκριμένα νησιά δεν υπάγεται στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, ακόμη κι αν οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται υλικά σε νησί για το οποίο ισχύει η εν λόγω κατά 30% μείωση, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν πληρούται ο όρος της ύπαρξης μόνιμης εγκατάστασης σε νησί με μειωμένους κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ, από την οποία να παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες.

• Η παροχή υπηρεσιών από υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους σε κάποιο από τα νησιά δεν υπάγεται στους μειωμένους κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ, εάν οι υπηρεσίες αυτές δεν εκτελούνται υλικά σε νησί για το οποίο ισχύει η εν λόγω κατά 30% μείωση, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν πληρούται ο όρος της υλικής εκτέλεσης.

Παράδειγμα: Μηχανικός εγκατεστημένος στη Ρόδο παρέχει υπηρεσίες επιτόπιας επίβλεψης της ανέγερσης τουριστικών κατοικιών στην Κάρπαθο. Για τις εν λόγω υπηρεσίες δεν εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής διότι δεν πληρούται ο όρος της μόνιμης εγκατάστασης σε νησί που εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής.

