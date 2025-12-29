Μπαράζ ελέγχων ξεκινά η Εφορία για επιστροφές ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Στο μικροσκόπιο της εφορίας τίθενται οι επιστροφές ΦΠΑ, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενισχύει σημαντικά τους ελέγχους, επιχειρώντας να μπλοκάρει περιπτώσεις παράνομων αιτημάτων.

Το σχέδιο προβλέπει περισσότερους στοχευμένους ελέγχους, εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων και αλλαγές στον τρόπο υποβολής των δηλώσεων, με στόχο τον περιορισμό των παράνομων επιστροφών και της φοροδιαφυγής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους ελέγχους, οι οποίοι βασίζονται σε διασταυρώσεις δεδομένων από POS

Οι επιστροφές ΦΠΑ

Στοχεύοντας στις περιπτώσεις παράνομων επιστροφών, με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, ο αριθμός των ελέγχων αυξάνεται σε 6.600, από 4.200 που είχαν αρχικά προβλεφθεί, προκειμένου να εντοπισθούν εν τη γενέσει τους υποθέσεις απάτης με το ΦΠΑ.

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε:

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πρέπει να λάβουν μεγάλες επιστροφές σε σχέση με τον τζίρο τους.

Περιπτώσεις με ασυνήθιστες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα στοιχεία και τα αιτούμενα ποσά.

Φορολογούμενους με υπότροπο φορολογικό παρελθόν ή που δείχνουν «ύποπτη» συμπεριφορά.

Νεοσύστατες και εποχικές επιχειρήσεις που έχουν αιτήματα πολύ υψηλά για το ύψος των στοιχείων τους.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων, αξιοποιώντας το αρχείο των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Στο μικροσκόπιο τίθενται φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις κατά το 2024, ενώ από τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι είχαν πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Αντίστοιχοι έλεγχοι δρομολογούνται και για το φορολογικό έτος 2023, με τη χρήση των πληροφοριών που είναι καταχωρημένες στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Ωστόσο, δε θα λείψουν και οι μερικοί έλεγχοι, οι οποίοι βασίζονται σε διασταυρώσεις δεδομένων από POS, ηλεκτρονικά βιβλία, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και άλλες πηγές. Για το 2025 προβλέπεται η διενέργεια 8.318 τέτοιων ελέγχων, που αφορούν μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους, ενισχύοντας τη στοχευμένη εποπτεία της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο επόμενο στάδιο, η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε αυτόματη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης, εφόσον δεν υπάρξει παρέμβαση από τον υπόχρεο, περιορίζοντας δραστικά τις δυνατότητες μεταγενέστερων διορθώσεων.

Πηγή: OT