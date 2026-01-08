Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης
Για τον Δήμο Μυτιλήνης η πιθανή κατάργησή των σχολικών επιτροπών θα μεταφέρει δυσανάλογη πίεση στις ήδη σοβαρά υποστελεχωμένες υπηρεσίες του, αναφέρει ο Δήμαρχος σε επιστολή του προς το ΥΠΕΣ.
«Επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, απέστειλε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας επί της επικείμενης κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών η οποία προβλέπεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, ζητώντας τη συνέχιση λειτουργίας τους, η οποία είναι κρίσιμη και ιδιαίτερα σημαντική» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Μυτιλήνης.
Στην επιστολή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναφέρεται ότι στον Δήμο Μυτιλήνης υφίστανται εκατόν εννέα (109) σχολικές μονάδες, λειτουργούν δύο Σχολικές Επιτροπές, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η επικείμενη κατάργησή τους αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρό διοικητικό κενό με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και δυσμενείς συνέπειες για τις σχολικές κοινότητες, ιδίως δε για τους μαθητές.
Παράλληλα επισημαίνεται ότι ειδικότερα, για τον Δήμο Μυτιλήνης η κατάργησή τους θα μεταφέρει δυσανάλογη πίεση στις ήδη σοβαρά υποστελεχωμένες υπηρεσίες του και ειδικότερα στην Τεχνική Υπηρεσία και σε κάθε υπηρεσία που βρίσκεται αντιμέτωπη με την καθημερινότητα.
Σημειώνεται επίσης, όπως προσθέτει η επίσημη ενημέρωση της δημοτικής Αρχής, ότι η έως τώρα εμπειρία κατέδειξε την κατάργηση των σχολικών επιτροπών ως προβληματική στην πράξη, αφού οδήγησε σε υπερσυγκεντρωτισμό, αυξημένη γραφειοκρατία και χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες στην κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών των σχολείων, σε αντιδιαστολή με τις αποδεδειγμένα άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις των Σχολικών Επιτροπών».
